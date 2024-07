Homem estupra e agride ex-mulher com barra de ferro no interior do AM

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante no sábado (27), por descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal, estupro, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, de 26 anos. Ele foi preso em via pública do bairro GM3, no município de Tabatinga, interior do Amazonas.

Segundo a delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, a vítima contou que, na ocasião do crime, ocorrido por volta das 2h daquele mesmo dia, estava em uma casa noturna quando foi surpreendida com a abordagem do autor.

“Ela nos contou que o homem estava sob efeito de álcool e possivelmente drogas. Ele proferiu algumas injúrias, palavras de baixo calão e ameaçou ela, e dizia que o filho deles seria de outro homem. Ela exigiu que ele parasse de trata-la daquela forma, mas ele continuou”, informou a delegada.

Conforme a delegada, as agressões sucederam na casa noturna e uma pessoa que estava presente tentou intervir, mas o homem tirou a vítima à força do local e a levou para uma região de mata, onde ele mordeu a sua cabeça, a chutou, rasgou sua roupa e a estuprou.

“Logo depois, a agrediu novamente no braço com uma barra de ferro. Nesse momento, ele pensou que tinha fraturado o membro dela e permitiu que ela fosse embora. Posteriormente, o autor foi à residência da vítima e a ameaçou com uma faca”, disse a delegada.

Segundo a delegada, as diligências para prender o indivíduo iniciaram logo após a equipe policial receber denúncias anônimas a respeito.

“Fomos à residência da vítima, mas o indivíduo não se encontrava mais no local. A mulher citou possíveis lugares onde o infrator estaria, e o encontramos na casa de sua genitora”, falou a delegada.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal, estupro, ameaça e injúria e ficará disposição da Justiça.

Denúncias

A delegada salienta que as denúncias de violência doméstica colaboram para que os agressores não fiquem impunes por seus atos. Portanto, caso a população de Tabatinga presencie algum crime nesse contexto, que o comunique à polícia imediatamente.

As denúncias podem ser realizadas anonimamente pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), ou pelo e-mail corporativo da DEP de Tabatinga: [email protected].

*Com informações da assessoria

Leia mais:

VÍDEO: Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira em Manaus

Avó é presa após agredir e torturar neta de cinco anos, no AM

Homem é preso após agredir pais e vender objetos para comprar drogas no AM