Carcereira brasileira se declara culpada por fazer sexo com prisioneiro e aguarda condenação

A ex-agente penitenciária Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, brasileira presa no início do mês após ser filmada enquanto mantinha relações sexuais com um detento em um presídio em Londres, se declarou culpada à Justiça britânica. De acordo com o tablóide The Sun, a audiência foi realizada nesta segunda-feira (29), e agora ela aguarda a condenação.

A repercussão interna de uma sessão de sexo na cela envolvendo a funcionária pública com o criminoso gerou uma investigação policial. Linton Weirich, presidiário do caso, está cumprindo pena de quatro anos e nove meses por invadir e roubar várias residências na cidade.

Ela, acusada de má conduta em cago público, chegou a permitir que o rádio emitisse uma série de chamadas, alertas e mensagens sem que fossem respondidas, além de ter praticado o ato obsceno munida de arma, spray de pimenta, cassetete e algemas. As imagens pornográficas circularam entre criminosos com celulares mantidos ilegalmente na prisão.

O CPS reconhece que não há desculpa para nenhum agente penitenciário que se comporte dessa maneira, e nunca hesitaremos em processar aqueles que abusam de sua posição de poder.

Depois de trabalhar de perto com a Polícia Metropolitana para construir o caso mais forte possível, De Sousa não teve outra opção senão aceitar que era culpada. Ela agora enfrentará corretamente as consequências de suas ações.”

Linda de Sousa Abreu é casada e mantém um relacionamento aberto, inclusive, ela e seu marido já participaram de reality show sobre “casais swingers” na TV americana. Juntos eles mantém um perfil ativo na plataforma Onlyfans, para a venda de conteúdo adulto.

*Com informações do Portal Léo Dias

