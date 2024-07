Homem descumpre medida protetiva, ameaça e queima roupa da ex em Manaus

Um homem de 40 anos foi preso, nesta terça-feira (30), por descumprir medida protetiva e por ameaçar a ex-companheira, de 37 anos, em Manaus.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, a vítima compareceu a delegacia para informar que seu ex havia ido até sua residência para ameaçá-la de morte.

Segundo a vítima, o homem ainda a difamou na frente dos filhos e queimou suas roupas por não aceitar o término do relacionamento.

“A mulher relatou que tinha uma medida protetiva contra o infrator. Inclusive, ele já possui outros registros por violência doméstica, ameaça e injúria praticados contra a mesma vítima”, informou a delegada.

Com base na denúncia, a delegada solicitou a prisão preventiva do suspeito à Justiça. Após a expedição do mandato, ele foi localizado e preso.

Até ser conduzido a audiência de custódia, o homem ficará na sede da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), no bairro Parque 10, na zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem é agredido após ameaçar moradores no bairro Monte Sião, em Manaus

Foragido da Justiça é preso após perseguir e ameaçar ex, em Manaus

Jovem é preso após esfaquear e ameaçar colocar fogo na casa do tio, no AM