Homem é preso ao extorquir e ameaçar vazar nude de adolescente de 17 anos

Um homem de 23 anos, acusado de estupro virtual contra uma adolescente de 17 anos em Sobradinho II, no Distrito Federal, foi preso na última quinta-feira (25). O suspeito extorquia a jovem fazendo com que ela enviasse fotos e vídeos íntimos para ele.

As investigações iniciaram após a adolescente registrar um boletim de ocorrência denunciando que estava sendo extorquida pelo criminoso que se passava por sua amiga no WhatsApp. O investigado entrou em contato com a vítima utilizando o nome de Regina e conseguiu obter o número da vítima em um grupo em que ambos estavam havia três anos.

Durante meses o criminoso mandou mensagens para a jovem se passando por outra pessoa até se tornarem amigas virtuais, mas nunca se encontraram pessoalmente. Em certo momento, o suspeito enviou para a vítima um vídeo pornográfico de um casal fazendo sexo, e, na mensagem, “Regina” afirmava ser a mulher do vídeo.

Depois de conquistar a confiança da adolescente, a vítima decidiu enviar também um vídeo íntimo para a falsa amiga, onde aparecia transando com o namorado. A partir de então, o criminoso passou a extorquir a jovem, exigindo que ela enviasse novos vídeos e fotos íntimas. A última exigência, segundo a adolescente, ocorreu em maio deste ano, fato esse que levou a vítima a procurar a polícia.

A Polícia Civil, por meio da DRS, iniciou as investigações e identificou o autor do crime. Na última quinta, um mandado de prisão foi cumprido na residência do suspeito, em Sobradinho II. O homem tentou resistir à prisão, mas foi autuado em flagrante por resistência qualificada.

O criminoso utilizava o Instagram para manter contato com a jovem e tinha acesso a dados pessoais dela, o que facilitou a prática do crime.

Cumpridas as formalidades legais, o criminoso preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

*Com informações do Metrópoles

