Michele Aracaty é escolhida como “Economista do Ano” de 2024

Escolha para o “Economista do Ano” aconteceu ao longo do mês de julho, com votação coordenada pelo Corecon-AM

Profissionais da economia do Amazonas escolheram a economista e professora pós-doutoranda da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Michele Aracaty, para receber o Prêmio de “Economista do Ano” de 2024. A comenda é concedida pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-AM) e será entregue na cerimônia em homenagem ao Dia do Economista, no dia 13 de agosto, a partir das 19h, no Clube do Trabalhador, na avenida Cosme Ferreira, 7399, São José I, Zona Leste.

A escolha para o “Economista do Ano” aconteceu ao longo do mês de julho, com votação coordenada pelo Corecon-AM. Puderam concorrer os economistas cujas carreiras tenham se destacado não apenas pela excelência profissional, mas também pelo comprometimento com o fortalecimento da profissão e da sociedade.

Os critérios incluem atuação contínua na área de Economia, contribuições para o Corecon, Cofecon ou Sindecon, participação na sociedade em geral e contribuição para o desenvolvimento da ciência econômica em âmbito regional, nacional ou internacional.

Para Michele Aracaty, é com gratidão e alegria que recebe a notícia da sua indicação para tão importante premiação na área da economia do Amazonas.

“Recebo de coração agraciado essa indicação, uma livre e democrática manifestação dos meus colegas economistas, chancelada pelo nosso Conselho Regional. Sou economista, sempre quis ser economista e o reconhecimento pela categoria me engrandece como profissional. Reafirmo aqui o meu compromisso de continuar contribuindo para o engrandecimento da economia, seja no magistério, na área da pesquisa ou nas contínuas análises econômicas, em prol do desenvolvimento regional e dos povos amazônicos”, afirmou Michele.

Sobre a homenageada

Ao longo de sua trajetória, Michele Aracaty atuou na área de consultoria econômica e, como docente, na orientação de inúmeros trabalhos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, além de projetos de Iniciação Científica e de Extensão. Atua como conselheira efetiva do Corecon-AM e já esteve no cargo de vice-presidente da entidade em 2021, tendo a missão de coordenar o XII Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal (Enam). Nesse mesmo ano, foi homenageada com a Cruz do Mérito da Economia, da Câmara Brasileira de Cultura do Amazonas, tornando-se “Dama Comendadora”.

