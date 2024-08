DJ é preso após estuprar e tentar arrancar útero de ex

O DJ Kassio Fernando dos Santos Ragazzi foi preso após estuprar e tentar arrancar o útero da ex-namorada no bairro Jardim Felicidade, na região norte de Belo Horizonte.

O acusado invadiu a casa da ex na madrugada de terça (30). Ela relatou à polícia que acordou por volta das 4h com o homem insistindo para fazer sexo. Eles tinham terminado o relacionamento de dois anos há 15 dias. Era a terceira vez que Kassio invadia a casa desde então.

A mulher de 22 anos foi agredida e violentada após rejeitá-lo. Ela foi arremessada contra a parede e levou uma rasteira após dizer que chamaria a polícia para solicitar medidas protetivas contra Kassio.

Ele ameaçou: “Faz gracinha para você ver”. Kassio segurou o corpo da ex no chão com uma das mãos e usou a outra para estuprá-la. A vítima relatou que ele tentou arrancar seu útero.

O agressor fugiu e deixou a mulher sangrando na casa. Ela conseguiu ligar para a mãe e pedir socorro. A mulher contou aos policiais que a filha estava chorando e com a voz muito fraca.

A mãe decidiu levar a filha até o hospital antes da chegada do Samu, Bombeiros ou PM. A vítima precisou passar por uma cirurgia de reparação e continua internada.

O agressor foi preso em flagrante horas depois. Kassio estava tentando fugir de carro pela avenida Cristiano Machado, nas proximidades do bairro União. Ele foi encontrado com três facas e não conseguiu justificar a posse.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva de Kassio “devido à gravidade dos atos e ao risco contínuo à segurança da vítima”. Foi formalizado um pedido de medida protetiva para a vítima. Ele poderá ser indiciado por tentativa de feminicídio.

Kassio se diz DJ nas redes sociais, mas trabalha em um ferro-velho no bairro Jardim Felicidade, relatou a ex-namorada à polícia.

*Com informações do UOL

Leia mais

Condenados por estupro e morte de adolescente são presos no interior do AM

Jovem que estuprou e ameaçou de morte a prima de nove anos é preso no AM

Homem condenado por estupro de enteada é preso em Manaus