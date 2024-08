Ex-casal conquista ouro, celebra com beijo e reata em Paris

Diz o ditado que quem tem sorte no jogo, costuma ter azar no amor. Mas esse ditado não vale no caso dos tchecos Katerina Siniakova e Tomas Machac. Os dois venceram, juntos, um ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. E comemoraram a conquista com um beijo, selando a retomada da relação.

Os dois namoravam desde 2020, mas revelaram mês passado, durante o WTA de Praga, na República Tcheca, que haviam se separado. Ainda assim, a parceria para a disputa olímpica estava mantida. Em quadra, eles vencerem na final a dupla chinesa Zhang Zhizhen e Wang Xinyu por 3 sets a 0 na última sexta-feira (2).

Ao fim da partida, comemoraram a vitória com um abraço e um beijo nos lábios. E, desde então, os rumores são de que a relação foi reatada.

*Com informações do Metrópoles

