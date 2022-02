Fapeam divulga edital para apoio ao pós-doutorado no AM

Manaus (AM) – Deseja fazer pós-doutorado? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), recebe até 11 de março propostas para o Programa de Apoio a Pós-Doutores (Prodoc) destinadas ao desenvolvimento de recursos humanos em nível de pós-doutorado, para isso o edital completo está disponível no site da Fapeam (fapeam.am.gov.br/editais).

O Prodoc/Fapeam visa conceder bolsas para o desenvolvimento de pesquisa voltados a ciência, tecnologia e inovação , em todas as áreas do conhecimento e conta com parte dos investimentos de R$ 61 milhões em Ciência e Tecnologia, anunciados pelo governo do Amazonas.

A estimativa é financiar até 15 bolsas de pós-doutorado com vigência de 12 meses

Residentes no Amazonas

A estimativa é financiar até 15 bolsas de pós-doutorado, no valor de R$ 5.200 cada, com vigência máxima de 12 meses. De acordo com a assessoria, o novo programa beneficiará pessoas residentes no Amazonas que desejam cursar pós-doutorado no país ou no exterior, com projetos em áreas estratégicas e prioritárias no estado.

Como participar

Os interessados em participar devem preencher formulário digital e submeter o projeto, juntamente com a documentação complementar especificada no edital, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível no site da Fundação.

Para acessar o formulário o proponente deverá utilizar seu login e senha previamente cadastrados. Novos usuários deverão realizar o cadastro no banco de pesquisadores da Fapeam.

Prazo Final

O prazo final para a submissão dos projetos é até as 17h (horário de Manaus) do dia 11 de março.

A previsão é de que o resultado final, com propostas aprovadas, seja divulgado pela Fapeam em maio deste ano. O início da contratação das propostas aprovadas está previsto para julho.

O edital está disponível no endereço http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0032022-programa-de-apoio-a-formacao-e-qualificacao-de-doutores-prodocfapeam/.