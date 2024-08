Olimpíadas: Alison dos Santos, ‘Piu’, leva o bronze na final dos 400 metros com barreiras

Prova aconteceu nesta sexta-feira (9) no Stade de France; Rai Benjamin (EUA) e Karsten Warholm (NOR) ficaram com os primeiros lugares

Alison dos Santos, o Piu, conquistou o bronze nos 400m com barreiras nesta sexta-feira (9) nos Jogos Olímpicos de Paris. Rai Benjamin, dos Estados Unidos, ficou com o ouro, com o tempo de 46s46.

O campeão olímpico de Tóquio, o norueguês Karsten Warholm, ficou em segundo com 47s06, enquanto Alison fechou o pódio com o tempo de 47s26.

Essa foi a segunda final de Piu nos 400m com barreiras em Olimpíadas e o segundo bronze. Em Tóquio, o brasileiro também ficou com a terceira colocação com o tempo de 46s72. De lá para cá, durante o ciclo olímpico, conseguiu abaixar esse tempo duas vezes. Em uma delas, conquistou o título mundial de 2022, com 46s29.

Caminho até a final

Piu se classificou para a final com o quarto melhor tempo geral na semi, mas ainda assim, sofreu para garantir a vaga. Isso porque, só os dois primeiros de cada bateria garantiram vaga direta para a final, e Alison ficou em terceiro na primeira bateria. Karsten Warholm, número 1 do mundo nos 400 metros com barreiras, e o francês Clement Ducos ficaram com as primeiras posições.

Dessa forma, Piu precisou esperar até o fim da terceira bateria para saber se teria vaga na final ou não. Por fim, ficou com o quarto melhor tempo geral e também com a classificação.

