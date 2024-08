Cetam publica edital com mais de 13 mil vagas para cursos no interior do AM

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) publicou edital com a oferta de 13.170 vagas em cursos de Qualificação Profissional, na modalidade presencial, para os 61 municípios do interior do Amazonas. O documento está disponível no site cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes.

O Cetam orienta os interessados em concorrer a uma das vagas do certame que leiam o edital atentamente nesse período que antecede os dias das inscrições.

Devem atentar para os pré-requisitos, horários e locais dos cursos e, assim, evitar problemas nos dias de inscrições.

As inscrições, on-line, acontecem nos dias 14 e 15 de agosto.

Vagas para todos os municípios

As vagas são exclusivamente para os moradores do interior do estado e todos os 61 municípios do Amazonas estão sendo contemplados nesta que é a segunda oferta de cursos de 2024 para o interior.

Na primeira oferta, realizada em abril, foram disponibilizadas 5.282 vagas para 58 municípios.

Vagas

As 13.170 vagas estão divididas em 138 cursos das mais diversas áreas, como saúde, embelezamento, informática, gastronomia, construção entre outras.

Entre os cursos ofertados estão: Atendente de Farmácia, Assistente Administrativo, Informática Básica e Avançada, Pizzaiolo, Colorimetria de Cabelos e etc.

Transformando vidas

Com as 13.170 vagas deste edital, o Cetam atinge a marca de 901.043 vagas ofertadas desde 2019 até agora.

Os números mostram o investimento do Governo do Estado na qualificação da mão de obra no Amazonas.

Para o diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque, o Cetam cumpre a missão para a qual foi criado: levar a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para todo o Amazonas e qualificar a mão de obra. “O Cetam completou 21 anos em julho cumprindo sua missão de educar, qualificar profissionalmente e transformar a vida dos amazonenses”, destacou.

“Estamos levando qualificação profissional para todo o estado, seguindo uma orientação do governador Wilson Lima, que é formar mão de obra especializada e gerar emprego e renda, principalmente, no interior”, ressaltou o presidente.

*Com informações da assessoria