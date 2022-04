Pai e filho são executados enquanto vendiam churrasco no Tarumã

De acordo com os familiares, as vítimas não tinham envolvimento com o mundo do crime

Manaus (AM) – Elderson Farias Alves, de 35 anos, e o filho dele identificado como Emerson Ribeiro Alves, de 15 anos, foram brutalmente assassinados na noite de domingo (17), na rua Nova, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Conforme informações repassadas aos policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pai e filho estavam vendendo churrasco no local quando foram executados por homens fortemente armados. Eles chegaram ao local em um carro modelo Honda Civic, na cor branca de placa não identificada. Após a ação, os criminosos fugiram do local em direção a outra rua onde realizaram outro atentado.

Pai e filho não resistiram aos ferimentos e morreram no local. De acordo com os familiares das vítimas, os dois não tinham envolvimento com o mundo do crime, portanto eles não entendem a razão da execução. A esposa de Elderson informou que o celular do marido foi levado pelos criminosos.

A polícia isolou a área e acionou os órgãos competentes para as investigações. Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos das vítimas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o crime.

Leia mais:

Sócio é preso suspeito de ser o mandante da execução de empresário em Manaus

Dupla morre durante confronto com a Rocam em Manaus

Adolescente morre após ataque a tiros no Mutirão