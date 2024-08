Coreia do Norte deve abrir fronteira para turistas estrangeiros em dezembro

A Coreia do Norte retomará o turismo internacional para a cidade de Samjiyon, no nordeste do país, em dezembro, e possivelmente para o resto do país, informaram as empresas de turismo nesta quarta-feira (14).

A medida é um sinal de que o país isolado internacionalmente está se preparando para reabrir as fronteiras para grupos maiores de turistas estrangeiros após anos de rígidos controles de fronteira por causa da Covid-19.

“Recebemos a confirmação de nosso parceiro local de que o turismo para Samjiyon e provavelmente para o resto do país será retomado oficialmente em dezembro de 2024”, disse a Koryo Tours, com sede em Pequim, em seu site.

Os voos internacionais que entram e saem da Coreia do Norte foram retomados no ano passado e um pequeno grupo de turistas russos voou para a Coreia do Norte para uma excursão particular em fevereiro. Autoridades estrangeiras de alto escalão, incluindo o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em junho, têm visitado o país.

Mas a Coreia do Norte não está totalmente aberta a turistas internacionais desde 2020.

“Depois de esperar mais de quatro anos para fazer esse anúncio, a Koryo Tours está muito animada com a abertura do turismo norte-coreano mais uma vez”, disse a empresa, acrescentando que seu parceiro local confirmaria itinerários e datas nas próximas semanas.

A Coreia do Norte vem construindo o que chamou de “utopia socialista” em Samjiyon, uma cidade próxima à fronteira com a China, e “um modelo de cidade montanhosa altamente civilizada”, com novos apartamentos, hotéis, uma estação de esqui e instalações comerciais, culturais e médicas.

Em julho, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, demitiu ou rebaixou alguns funcionários de alto escalão por terem lidado de forma “irresponsável” com seu principal projeto de Samjiyon.

Outra agência de viagens, a KTG Tours, também anunciou que os turistas poderiam ir a Samjiyon a partir deste inverno no Hemisfério Norte.