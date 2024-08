Homem pula muro de casa e tenta estuprar criança de oito anos no interior do AM

Um homem de 35 anos foi preso nesta quinta-feira (15), por tentativa de estupro de uma criança de 8 anos e furto. Os crimes ocorreram no dia 5 de agosto deste ano, em Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP, em depoimento, a mãe da vítima contou que o suspeito invadiu a residência delas e tentou abusar sexualmente da criança.

“Ela contou, ainda, que o autor não conseguiu consumar o estupro pois o irmão da vítima chegou na ocasião e o expulsou. Antes de sair, ele ainda levou alguns bens da casa”, falou o delegado.

Segundo o delegado, o homem é usuário de drogas e tem outros cinco Boletins de Ocorrência (BOs) em seu nome, dois por lesão corporal, dois por furto e um por ameaça.

“Devido à periculosidade deste homem, e ao que ele fez com a vítima, que é uma criança de apenas 8 anos, representamos pela prisão preventiva dele e contamos com apoio da Polícia Militar na sua prisão. Ele foi preso em via pública do município, durante patrulhamento de policiais militares da 3ª Companhia de Polícia Militar (CPM)”, disse o delegado.

O homem responderá por tentativa de estupro de vulnerável e furto e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria