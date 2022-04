Cunhãs de Caprichoso e Garantido vão mostrar beleza e dança no Arena Planeta Boi

Marcielle Albuquerque e Isabelle Nogueira disputam o item 9 no Festival de Parintins e, dia 28 de maio, vão mostrar um pouco do que devem levar para o Bumbódromo

Parintins (AM) – Donas do título de ‘mulheres mais bonitas da tribo”, Marcielle Albuquerque e Isabelle Nogueira disputam, em Parintins, o item 9 – Cunhã-Poranga – e, no próximo dia 28 de maio, no Arena Planeta Boi, as duas vão mostrar o que os torcedores de Caprichoso e Garantido podem esperar para o Festival.

Marcielle e Isabelle são a expressão da força por meio da beleza e, além de desenvoltura durante a defesa do item, precisam incorporar a personagem de guerreira e guardiã dos bumbás que representam.

No Arena Planeta Boi há, inclusive, um setor que homenageia o item cunhã-poranga. No espaço, os brincantes contam com uma área VIP e decoração diferenciada, com mesas bistrôs disponíveis no ambiente. Além disso, o setor terá um bar exclusivo.

Um pouco de Parintins



Artistas oficiais dos bumbás vão se unir a outros nomes da cultura amazonense para presentear o público com a magia e a energia do Festival Folclórico de Parintins.

Além das cunhãs Marcielle e Isabelle, outros itens oficias da festa vão marcar presença no evento que tem a assinatura da Amazon Best, como os apresentadores Edmundo Oran e Israel Paulain; os levantadores Patrick Araújo, Sebastião Junior e David Assayag; e os amos dos bois Prince do Boi e João Paulo Faria.

No line-up do Arena Plaenta Boi, o público verá apresentações de Márcia Novo; Amazonas Jazz Band e as participações de Mara Lima e Márcia Siqueira; Gandhicats; e, no intervalo entre uma atração e outra, o DJ Ítalo comandará as galeras dos bumbás.

Ingressos



Os ingressos podem ser adquiridos pelo site BaladApp (https://baladapp.com.br/); nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara; além da sede da Amazon Best, na Rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves.

Os valores variam entre R$ 35 e R$ 505, conforme o setor escolhido pelo cliente (confira o mapa):

Pista Dabacuri: R$ 35

Cadeira VIP Amo do Boi: R$ 85

Área VIP Porta-Estandarte: R$ 125

Área VIP Cunhã-Poranga: R$ 155

Camarote Amazon Best: R$ 505 (Open Bar com água, cerveja, refrigerante, vodka, whisky e Open Food).

Outras informações podem ser obtidas pelo Call Center da Amazon Best, nos números (92) 98269.0256 / 99376.8133 / 99177.4825, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Galpões do Garantido e Caprichoso reabrem em Parintins

Arena Planeta Boi inicia vendas de ingressos em lote promocional

Caprichoso e Garantido abrem temporada de ensaios em Manaus