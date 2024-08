Um adolescente de 15 anos matou o próprio pai a tiros no sábado (17) em Coari, no interior do Amazonas. Segundo a polícia, o crime ocorreu após a vítima, um homem de 40 anos, agredir a mãe do jovem.

A mãe do adolescente relatou à polícia que ao descobrir a agressão doméstica, o jovem pegou uma arma de fogo guardada dentro da casa família e efetuou ao menos 10 tiros contra o próprio pai, que morreu no local.

Após o crime, o adolescente fugiu. Ele deve responder por ato análogo a homicídio.