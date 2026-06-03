Investigação

Perícia apontou que empresário levou um tiro na nuca. Segundo a polícia, ele não estava armado e não reagiu à ação dos criminosos.

A Polícia Militar prendeu um quarto suspeito de envolvimento no latrocínio que matou o empresário Evilázio, de 60 anos, na noite de terça-feira (2), no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. De acordo com as investigações, o homem ajudou um dos criminosos feridos durante a ação a fugir após o crime.

A informação foi confirmada pelo sargento Elias durante entrevista à imprensa no local da ocorrência. A identidade do detido não foi divulgada.

Segundo a polícia, o suspeito recebeu o assaltante ferido em sua residência e, em seguida, o ajudou a deixar o local em uma motocicleta. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro nem o estado de saúde do criminoso.

Casa e moto lavadas

Segundo o sargento Elias, os policiais encontraram indícios de que o homem ajudou na fuga do criminoso e tentou apagar provas ao lavar a casa e a motocicleta usadas após o crime.

“Moradores da área estão com medo de morrer e evitam falar do caso. Mas identificamos que esse quarto suspeito depois lavou a casa e a moto. Mesmo assim, ainda é possível notar vestígios de sangue”, afirmou.

Cerco policial

Além disso, questionado sobre a possível existência de suspeitos feridos e as buscas realizadas pela polícia, o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), afirmou que equipes fazem varreduras em hospitais e mantêm um cerco na região.

“Toda a Força Tática e a Rocam estão na área, que está sitiada, e não tem como esses autores fugirem daqui. Tem um detido levado para a delegacia e vamos atrás dos restantes”, declarou.

Vítima não reagiu

Por outro lado, o delegado também descartou que Evilázio tenha reagido ao assalto. Segundo ele, a perícia identificou que a vítima levou um tiro na nuca.

Além disso, Fábio Silva destacou que o empresário era evangélico, não comercializava bebidas alcoólicas e era conhecido por ajudar moradores da comunidade.

“No balcão dele tinham várias bíblias. Era uma pessoa realmente do bem. Todo mundo falou que ele ajudava muito a comunidade. Por ser evangélico, não merecia o que aconteceu. Nós da polícia vamos dar uma resposta rápida e enérgica nessa situação o quanto antes”, afirmou.

Segundo familiares, o mercadinho não possuía grande quantidade de dinheiro, apenas o valor arrecadado com as vendas do dia. Ainda assim, funcionárias que estavam no estabelecimento durante o assalto conseguiram se esconder.

Recompensa

Enquanto isso, a revolta com o crime levou um empresário da região a anunciar uma recompensa de R$ 5 mil para quem fornecer informações que ajudem a identificar e localizar os suspeitos envolvidos no assassinato.

“Quem ajudar a identificar e localizar os criminosos que cometeram esse crime vai receber uma recompensa de R$ 5 mil”, afirmou.

Por fim, a DEHS segue com as investigações para identificar e prender todos os envolvidos no latrocínio.

Suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança momentos antes do latrocínio em um mercadinho no bairro São José Operário – Foto: Divulgação



Evilázio era evangélico, não vendia bebidas alcoólicas e era considerado uma pessoa querida no bairro – Foto: Divulgação.



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