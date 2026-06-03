LATROCÍNIO EM INVESTIGAÇÃO

Câmeras registraram a ação dos criminosos no estabelecimento. Segundo a polícia, três suspeitos participaram do crime e um homem já foi detido por envolvimento no caso.

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que o comerciante Evilazio Alves da Silva, de 60 anos, morreu ao reagir a um assalto dentro do próprio mercadinho, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu na noite de terça-feira (2). A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte.

As imagens mostram Evilazio atrás do balcão entregando pertences aos criminosos. Enquanto um dos suspeitos recolhe os objetos, um segundo homem entra no estabelecimento armado e falando ao telefone.

Logo depois, o suspeito se aproxima do comerciante e desfere socos no ombro da vítima. Em seguida, Evilazio se levanta e avança em direção ao criminoso. Nesse momento, o homem armado atira contra o comerciante.

Após o disparo, a dupla recolhe mais alguns objetos do mercadinho e foge. Evilazio não resiste aos ferimentos.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra comerciante morto durante assalt0 à mercadinho em Manaus pic.twitter.com/461ouwTbFJ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 3, 2026

Três suspeitos participaram da ação

Segundo o delegado Fábio Silva, três pessoas participaram da ação criminosa. Dois suspeitos entraram no estabelecimento, enquanto um terceiro permaneceu do lado de fora dando apoio à fuga.

A Polícia Civil informou que Evilazio não portava arma no momento do crime.

“Ele realmente foi vítima de latrocínio”, afirmou o delegado.

Investigação e prisão de suspeito

As investigações já levaram à detenção de um homem suspeito de ajudar um dos autores do assalto após o crime. Além disso, equipes das polícias Civil e Militar realizaram buscas na região para localizar os demais envolvidos.

As diligências continuam para identificar e prender todos os participantes do latrocínio.

Conhecido pelos moradores do bairro São José Operário, Evilazio era uma pessoa querida na comunidade e costumava ajudar moradores da região, segundo o delegado.

Foto: Divulgação

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