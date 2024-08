Coldplay fará show na COP 30 em Belém, diz site

A banda britânica Coldplay está confirmada para a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025, segundo o site ‘O Liberal’. O Governo do Estado estava em negociação com a banda desde o ano passado.

Segundo informações obtidas com exclusividade, o anúncio oficial será feito pelo governador Helder Barbalho, juntamente com os integrantes da banda, durante uma viagem à Nova York. O show será no Estádio Mangueirão e deverá ocorrer dias antes do início da COP 30, que acontece de 10 a 21 de novembro.

É a primeira vez que um show marca a abertura da COP, evento que ocorre desde o primeiro acordo climático da ONU em 1992 e tem sido realizado anualmente, exceto em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Neste ano, a conferência será realizada no Azerbaijão.

O convite oficial à banda foi feito em março de 2023 pelo presidente Lula, durante um encontro com o vocalista Chris Martin. Chris também se encontrou com o governador Helder Barbalho após o show realizado pela banda no Rio de Janeiro.

*Com informações do O Liberal