Rodrigo Mussi é contido por médicos ao tentar sair de UTI: ‘Quero ir embora’

O ex-BBB Rodrigo Mussi tem falado que quer ir embora da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ele está internado desde que sofreu um grave acidente de carro. Na última segunda-feira (18), o gerente comercial de 36 anos precisou ser contido por médicos ao tentar deixar o local.

“Ele tentou sair da cama, quer ir embora… Então, isso atrapalha bastante. Ele ainda apresenta confusão: mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias”, relatou Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, em vídeo publicado no Instagram.

De acordo com médicos, a agitação acaba atrapalhando a evolução neurológica do paciente. Por isso, Rodrigo segue na UTI, sem previsão de transferência para o quarto. “Ele está com bastante catarro também, ele está tossindo bastante, então vão proceder com uma radiografia do pulmão, para saber como ele está”, acrescentou Diogo, no mesmo relato.

Sedação aumentou

O boletim médico liberado na última segunda-feira (18) afirma que o grau de sedação do ex-BBB Rodrigo Mussi teve que ser aumentado para que ele ficasse menos agitado. Mesmo extubado, ele fará exames no pulmão por causa de tosse e catarro.

O ex-BBB passou por duas tentativas de extubação, uma das principais etapas na sua recuperação, segundo médicos. Na primeira, no dia 10 de abril, a retirada de tubos que auxiliam a respiração provocou um edema na glote, algo que causou uma falência respiratória no paciente.

O procedimento foi realizado com sucesso na última quarta-feira (13) e, desde então, Rodrigo Mussi respira sem a ajuda de aparelhos. “Ele está falando, ele está andando com a ajuda do fisioterapeuta. Ele senta, está muito ativo mexendo o corpo inteiro. Já fez fisioterapia com bola, pedal…”, contou o irmão Diogo Mussi, em entrevista coletiva à imprensa, no último domingo (17).

Médicos falam em milagre

A recuperação do ex-BBB é considerada é um milagre pelos médicos que o atendem e pela família que acompanha de perto cada passo da evolução dele desde o acidente, na madrugada da última quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, na capital paulista. O motorista do carro que levava Rodrigo dormiu e bateu num caminhão. Sem cinto no banco de trás do veículo, ele ficou gravemente ferido, teve uma parada cardiorrespiratória, traumatismo craniano e ferimentos pelo corpo.

