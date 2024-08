Sem ar condicionado? Confira dicas para aliviar o calor em casa nos dias quentes

O Amazonas vive o período do verão amazônico, período onde o calor atinge os amazonenses e cria inúmeros desafios para a população, que busca formas de se refrescar.

O ar condicionado já se tornou o melhor amigo de muita gente e se você conhece alguém que tem uma piscina em casa, está na hora de tentar estreitar essa amizade.

Porém, caso nenhum destes cenários seja possível, o jeito é recorrer a soluções caseiras. Com pequenas mudanças, a sua casa pode se tornar um ambiente mais agradável para lidar com as altas temperaturas.

Confira 5 dicas caseiras para aliviar o calor na sua casa e lidar melhor com essa temporada de verão fora de época sem ar condicionado:

Feche suas cortinas ou persianas

Proteja ou cubra as janelas que ficam expostas à luz solar durante o dia. Persianas e cortinas são opções mais baratas, porém elas são menos eficientes em manter o calor no ambiente externo.

Principalmente se forem cortinas escuras e persianas de metal. Por isso, se possível, utilize janelas venezianas.

Durante o dia, feche as portas dos cômodos que você não utiliza. Dessa forma, o calor não se propaga.

No entanto, caso você ligue os ventiladores, as portas internas precisam ficar abertas e deve-se evitar obstruir as janelas com cortinas ou persianas pesadas. Assim, o ar circula melhor.

Faça o ar circular

Se o ar do lado de fora da casa estiver mais frio do que o interno, o que é comum durante a noite, abra as janelas e tente fazê-lo circular.

Se necessário utilize um ventilador para ajudar, mas o evite se a umidade estiver muito alta.

Ventiladores de teto devem ser ajustados para girar no sentido anti-horário, pois assim o ar é empurrado para baixo, o que aumenta o resfriamento.

Para reduzir a quantidade de ar quente que entra em sua casa, observe a vedação do ar. Tente vendar todas as portas e janelas que vazam ar.

Tenha plantas

Além de ajudar na decoração, as plantas em casa contribuem para tornar o clima mais ameno. Além disso, árvores grandes podem fornecer sombra nos meses de verão.

Caso não tenha árvores em casa, pendure grandes vasos de plantas do lado de fora das janelas para ter efeitos semelhantes.

Atente-se às luzes

O ar pode ficar mais quente nos cômodos da casa que possuem muitas luzes. Apesar do efeito ser relativamente pequeno, deixá-las apagadas ou trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas com baixo custo de energia, ou cores frias, pode manter sua casa mais fresca e ajudar a reduzir o valor da conta de luz.

Também evite operar grandes aparelhos durante o dia. Ligue máquinas de lavar louça e roupa apenas à noite e busque secar suas roupas ao ar livre.

Evite itens que retêm calor

Alguns objetos e itens de decoração podem reter o calor. O veludo, por exemplo, deve ser evitado. Ao invés disso, opte por cores claras, tecidos leves como o algodão e tons que ajudam a refletir o calor, como o dourado.

Usar o fogão ou forno também não é uma boa ideia neste período, pois tornam a cozinha mais quente e o calor pode se espalhar para outras partes da casa. Ao invés disso, planeje refeições que exijam pouco ou nenhum calor, como saladas. Em caso de refeições quentes, utilize uma panela elétrica ou a grelha.

*Com informações do site Estadão