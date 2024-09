Brasileira recusa namoro e é esfaqueada por ‘amigo’

A brasileira Anna Gleicy Helrigle de Brito, de 27 anos, foi esfaqueada enquanto trabalhava, na Inglaterra. Segundo os familiares da mulher, ela foi vítima de um amigo, após se recusar a namorar com ele.

O suspeito teria se revoltado por ela estar envolvida com outra pessoa. O crime aconteceu na noite do último sábado (31), em Dartford, cidade no Condado de Kent, a cerca de 25 km do centro de Londres.

Segundo a família, Anna trabalha como entregadora por aplicativo e estava em uma rede de fast food atendendo a um chamado de serviço quando foi surpreendida pelo homem, de 29 anos, que a esfaqueou na região da barriga.

“Ela estava fazendo uma coleta de uma entrega de comida. Então, ele desferiu uma facada na barriga dela e ela caiu no chão. No que ela caiu no chão, ele foi pra cima dela e conseguiu dar mais uma facada que pegou no braço dela. Ela não conseguia levantar”, disse a irmã dela, Danyella Angel Helrigle, ao portal G1.

Brasileira, namorado e amigo esfaqueados

De acordo com os parentes de Anna Gleicy, além de ela ter sido esfaqueada pelo suspeito, o namorado da vítima, que também é brasileiro e trabalha como entregador, estava com ela no momento do crime. Na tentativa de defender a companheira, ele partiu para cima do suspeito, mas também acabou ferido.

Outro entregador, que viu toda a situação e se comoveu, tentou ajudar o casal e também se machucou.

O suspeito fugiu logo em seguida e só foi encontrado dois dias depois, na Escócia, onde foi preso na segunda-feira (2). Ele é investigado por tentativa de homicídio.

A Polícia de Kent informou que os serviços de emergência foram chamados para atender as vítimas e que os dois homens e Anna foram levados para um hospital de Londres, onde permanecem em condição estável.

“Todos encontram-se fora de risco de vida e estão na parte da recuperação. A Anna levou uma facada na barriga, que atingiu o estômago e o intestino. Ela está se alimentando no momento somente com líquido. O namorado foi atingido no abdômen e sei que teve perfuração no pulmão, ainda continua com dreno. Esse outro entregador foi acertado com uma facada no peito”, afirma Danyella.

Tentativa de relacionamento

Conforme o relato da irmã de Anna Gleicy, a vítima e o suspeito eram amigos há muito tempo. Segundo ela, os dois tinha uma relação de cuidados um com o outro por serem brasileiros e, por isso, o homem acabou confundindo as coisas e forçava um relacionamento com ela.

“A amizade era no sentido de, se ele não estivesse se sentindo bem, ela ia na farmácia, comprava um remédio, levava pra ele e vice-versa. Até porque, ele também não tinha ninguém lá, assim, de família”, conta Danyella.

A irmã da Anna afirma que jamais imaginou que o amigo pudesse tomar uma atitude como essa. Mas afirma que ele estava obcecado e chegou a dizer que se a vítima não fosse namorada dele, não seria de mais ninguém.

“Ele era uma pessoa, ao meu ver, assim, calma, a gente conversava muito sobre Deus. Então, quando eu fiquei sabendo, fiquei realmente em choque, porque isso jamais passou por mim. Saber que ele descobriu que ela estava namorando e planejou o crime, porque se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”, relata Danyella.

Ajuda para o tratamento

Anna nasceu em Goiânia e mora em Londres há mais de 2 anos. Nas redes sociais ela se apresenta como massoterapeuta, mas para conseguir pagar as contas fora do país, passou a trabalhar como entregadora por aplicativo.

Segundo a irmã, há pouco tempo, começou a namorar com outro brasileiro e estavam morando juntos.

“Eu achei muito bom ela ter conhecido essa nova pessoa, porque ela ficava só nessa rotina de casa, trabalho, trabalho, casa. Ela arrumou uma companhia para estar jantando junto, fazendo as coisas junto, porque ela não é baladeira”, detalha a irmã.

De acordo com Danyella, a irmã é uma pessoa alegre, dedicada e muito amorosa. “Muito trabalhadeira, muito mesmo, inclusive, ela lá praticamente só trabalhava, ela saía cedo e só chegava à noite”, afirma.

Para ajudar o casal no período de recuperação, além de arcar com os cursos do hospital, a família de Anna está divulgando uma vaquinha on-line para arrecadação de recursos.

Segundo Danyella, tanto Anna como o namorado trabalham por conta própria e não têm nenhum direito que lhes resguardem no país europeu.

*Com informações do Metrópoles

