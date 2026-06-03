QUEM ERA A VÍTIMA

Com bíblias no balcão do mercadinho e forte atuação comunitária, Evilázio deixou familiares, amigos e moradores em luto após o crime que chocou Manaus.

O comerciante Evilázio Alves da Silva, de 60 anos, conhecido no bairro São José Operário por seu trabalho comunitário e atuação religiosa, morreu após levar um tiro na nuca durante um assalto na noite de terça-feira (2), na Zona Leste de Manaus. A morte causou forte comoção entre moradores, amigos e comerciantes da região.

Segundo a Polícia Civil, Evilázio era evangélico e mantinha uma relação próxima com a comunidade. Durante entrevista à imprensa, o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), destacou o perfil da vítima.

“Era uma pessoa evangélica, não vendia bebida alcoólica, no balcão da loja dele tinha várias bíblias. Era uma pessoa que ajudava muito a comunidade com seu ministério e não merecia que acontecesse o que aconteceu. A polícia vai dar uma resposta rápida a esse crime”, declarou.

Como aconteceu o crime

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que três criminosos participam da ação. Enquanto dois deles entram no mercadinho, um terceiro permanece do lado de fora observando a movimentação da rua e dando apoio aos comparsas.

De acordo com relatos de testemunhas, Evilázio reagiu ao assalto e acabou baleado por um dos suspeitos. Em seguida, ele caiu e morreu antes da chegada do socorro.

Quem era Evilázio Alves

Foto: Reprodução

A trajetória do comerciante também foi lembrada por um empresário vizinho, que descreveu Evilázio como um dos pioneiros da comunidade.

“Ele foi um desbravador. Foi um dos primeiros a morar aqui. Começou com uma padaria junto com a esposa e, aos poucos, foi crescendo o empreendimento. Era uma pessoa muito querida e conhecida por todos”, relatou.

Além disso, segundo o comerciante, Evilázio morava no andar superior do próprio estabelecimento e mantinha uma convivência próxima com os moradores da área.

Revoltado com o crime, o empresário anunciou uma recompensa de R$ 5 mil para quem fornecer informações que ajudem a identificar e localizar os envolvidos.

Já o velório do comerciante acontece nesta quarta-feira (3), a partir das 12h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEADAM), localizada na Rua Rio Carauari, nº 201, área 67, Congregação 09, no bairro São José Operário. Familiares, amigos e moradores da comunidade prestam as últimas homenagens ao empresário.

Investigação e prisão

Foto: Reprodução

Enquanto isso, as investigações avançaram nas horas seguintes ao crime. A Polícia Militar confirmou a prisão de um quarto suspeito de participação no latrocínio.

Conforme o sargento Elias, o homem ajudou um dos assaltantes feridos durante a ação criminosa. Segundo a polícia, o suspeito recebeu o criminoso em sua casa e o auxiliou na fuga utilizando uma motocicleta.

Até o momento, porém, não há informações sobre o paradeiro nem sobre o estado de saúde do assaltante ferido.

A DEHS segue investigando o caso para localizar os demais envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Veja momento do assalto:

Vídeo mostra comerciante morto durante assalt0 à mercadinho em Manaus pic.twitter.com/461ouwTbFJ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 3, 2026

Leia mais

Vídeo mostra comerciante sendo morto ao reagir a assalto dentro de mercadinho em Manaus

PM prende suspeito de ajudar assaltante ferido após latrocínio de empresário em Manaus: ‘Lavou casa e moto’