Força Tática apreende fuzil e submetralhadora na Zona Norte

Manaus (AM) – Após operação policial, equipes da Força Tática apreenderam na tarde desta terça-feira (8), um fuzil e uma submetralhadora que haviam sido enterrados por criminosos em um terreno baldio. O caso ocorreu por volta das 17h45, rua 28, do Vale do Sinai, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente Asef, a ação iniciou após denúncia anônima da população informando que haviam armas com alto poder de fogo na localidade.

“A área onde realizamos as diligências é perigosa e nós já estávamos patrulhando quando recebemos essa informação. Fomos até o terreno indicado e desenterramos duas armas de fogo, sendo um fuzil AR-15, calibre 556 com numeração raspada e uma submetralhadora calibre nove milímetros, também com a numeração suprimida”, explicou o tenente.

O material apreendido foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil deve investigar o caso para chegar até o proprietário do material ilícito.

