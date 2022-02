Homem é preso por tentar matar casal homoafetivo em praça de Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 34 anos foi preso por tentar matar um casal homoafetivo que estava em uma praça no conjunto Eldorado, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. O mandado de prisão em nome dele foi cumprido pela equipe do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na segunda-feira (7), por volta das 15h.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, no ocorrido, o infrator – acompanhado de outro indivíduo, que foi preso no dia 4 de outubro de 2021, pelo mesmo crime -, começou a ofender as vítimas no momento em que elas estacionavam uma motocicleta no local.

“Após as ofensas, o casal se deslocou até a delegacia mais próxima para relatar a ocorrência. No entanto, foram seguidos pelos infratores, ocasião em que foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um dos disparos atingiu o ombro de uma das vítimas, que conduzia a motocicleta, e outro disparo perfurou os pulmões do outro homem, que estava na garupa do veículo”, disse o delegado.

A autoridade policial explicou que a decisão judicial em nome do indivíduo foi cumprida em uma unidade prisional da capital, onde ele se encontrava custodiado pelo crime de tráfico de drogas.

“Tomamos conhecimento de que o infrator estava preso desde o dia 1º de fevereiro, pelo cometimento do delito, momento em que nos dirigimos até a localidade para cumprir o mandado”, explicou Arruda.

Decisão judicial

O mandado de prisão foi expedido no dia 2 de outubro de 2021, pela juíza Themis Catunda Souza Lourenço, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Concurso Público da Polícia Militar registra 20,8 mil faltosos no AM

Homem é executado a tiros em frente a bar no Centro de Manaus

Suspeito de estuprar adolescente após festa de réveillon no AM é preso