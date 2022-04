Prefeitura firma acordo de cooperação técnica para oferecer atividades desportivas aos alunos da Semed

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus assinou um termo de cooperação técnica para oferecer atividades desportivas aos estudantes da rede municipal de ensino. A parceria entre as secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) foi firmada nesta terça-feira (19), no auditório da Semed, na zona Centro-Sul.

Os alunos receberão ainda ações pedagógicas e de saúde, por meio de um trabalho multidisciplinar contínuo, que visa a mudança de comportamento relacionada aos hábitos alimentares, estilo de vida saudável, desenvolvimento cognitivo e motor.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, acredita que o projeto levará Manaus a ser a capital mais esportiva do Brasil, seguindo uma recomendação do prefeito David Almeida.

“Essa é uma iniciativa excelente e eu não tenho dúvidas de que será um sucesso e que vai fazer história na questão física. Temos um dado preocupante em Manaus em relação à obesidade e nós precisamos nos preocupar com as nossas crianças. Essa é uma recomendação do prefeito, cuidar das nossas crianças e estimular a prática diária de um esporte”, declarou Dulce.

O titular da pasta da Saúde, Djalma Coelho, disse que o principal objetivo é inserir hábitos saudáveis na rotina dos alunos de Manaus. “O convênio entre as secretarias é um projeto que busca diminuir a obesidade em Manaus e garantir uma vida saudável aos alunos. Vamos incentivar a prática esportiva”, ressaltou Djalma.

Parceria

Com esse acordo, cada secretaria será responsável por uma ação. A Semjel é quem vai disponibilizar o espaço para as aulas de natação, já a Semsa vai realizar os testes de glicemia capilar para verificar se detecta alunos diabéticos, exame dermatológico para que possam entrar na piscina, aferição de pressão, entre outros. As atividades serão coordenadas pela Semed, por meio da Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage) e a Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (GACPE).

De acordo com a chefe da Dage, Hulda Soares, o plano de trabalho em conjunto com as secretarias proporciona a realização dos programas realizados nas escolas e que fazem parte do plano de governo do prefeito David Almeida.

“O termo de cooperação vai atender os programas ‘Minha Escola Saudável’, que envolve uma equipe multiprofissional, com nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e professores de Educação Física, que vai trabalhar em prol de diminuir o índice de obesidade e diabetes na rede municipal. Com o ‘Educar pelo Esporte’ pretendemos incentivar a prática da atividade física e utilizar o desporto como instrumento pedagógico, auxiliando o processo de ensino e aprendizagem dos nossos escolares”, informou Hulda.

Aulas

Nesta primeira etapa, que trata sobre a fase de implementação do projeto, participarão 12 escolas do entorno da minivila olímpica do Coroado, zona Leste, que fazem parte do Programa Minha Escola Saudável, Projeto Educar pelo Esporte e Movimentes, todos executados pela Semed. As aulas acontecerão de terça a sexta-feira, somente pela parte da tarde, com duas turmas.

*Com informações da assessoria

