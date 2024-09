Praia da Ponta Negra é interditada após Rio Negro atingir 15,77 metros em Manaus

A Prefeitura de Manaus anunciou nesta terça-feira (17) a interdição da praia do complexo turístico de Ponta Negra, na zona Oeste da cidade. A medida foi tomada após o Rio Negro atingir a marca de 15,77 metros, um nível crítico que compromete as condições de balneabilidade. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) vai coordenar as ações relacionadas à interdição e à segurança na área.

A decisão visa garantir a segurança dos frequentadores, prevenindo riscos de afogamento devido à proximidade entre o aterro perene e o leito natural do rio, que pode apresentar buracos, desníveis e depressões. O laudo técnico solicitado pela Prefeitura ao Serviço Geológico do Brasil (SGB) foi fundamental para embasar a medida.

Placas de orientação sobre a interdição estão sendo instaladas para informar amplamente os visitantes da área.

Em 2013, a Prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM) e Polícia Militar, estabelecendo normas de uso da praia. Conforme a cláusula 1, § 3º do TAC, a interdição é automática quando os laudos indicam que a praia está imprópria para banhistas.

De acordo com o SGB, um novo laudo será entregue no início de dezembro, com base nas medições dos níveis de água em setembro e outubro. O estudo contará com o apoio da Marinha do Brasil e da Defesa Civil de Manaus, sob a coordenação do pesquisador Andre Luis Martinelli Real dos Santos e da superintendente regional de Manaus, Jussara Socorro Cury Maciel.

Além disso, em resposta à estiagem severa, a Prefeitura de Manaus decretou Situação de Emergência na última quarta-feira (11), com validade de 180 dias.

