Itacoatiara (AM)- A jovem Lohane Bianca, moradora do município de Itacoatiara, distante a 270 quilômetros da capital amazonense, decidiu usar para as redes sociais para denunciar as ameaças que vem sofrendo do ex-namorado.

O suspeito, identificado como Ruan Lucas, não aceita o fim do relacionamento e está há mais de um ano perseguindo a vítima.

Segundo ela, Ruan já criou várias contas falsas nas redes sociais e, mesmo tendo entrado com medida protetiva contra o suspeito, ela afirma que nada adiantou. O irmão da vítima chegou a confrontar o suspeito, que não se intimidou com as ameaças.

“Há mais de um ano que venho sofrendo ameaças e perseguição desse moleque. Várias vezes invadiu minha casa, quebrou minha moto, desliga contador de luz na madrugada. Já hackeou minhas contas bancárias, roubou meus documentos”, relatou a jovem.

Ainda conforme prints publicados pela vítima em sua rede social, Ruan Lucas chegou a roubar dados acadêmicos para prejudicá-la na faculdade.

A vítima diz que não aguenta mais e teme por sua vida e a vida de sua família. O delegado de Itacoatiara diz que não foi comprovado se o suspeito tem conhecimento dessa medida protetiva e que, por isso, não tem como efetuar a prisão preventiva por descumprimento dessa ordem e o caso segue sem definição.

A reportagem aguarda posicionamento do acusado de perseguição e ameaças.

Edição Web: Bruna Oliveira

