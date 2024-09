Sedecti lança Portal do Planejamento do Amazonas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) lançou, nesta sexta-feira (20), oficialmente o Portal do Planejamento, uma plataforma digital inovadora que reúne dados para o desenvolvimento econômico e tecnológico do estado do Amazonas em: www.portaldoplanejamento.am.gov.br.

De acordo com o titular da Sedecti, Serafim Corrêa, o Portal do Planejamento foi criado com o objetivo de ampliar a transparência e fomentar a participação da população no acompanhamento das políticas públicas.

Entre as informações disponíveis, destacam-se dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB), a Balança Comercial do estado, o Anuário Estatístico, além do Plano Plurianual (PPA) e outras informações estratégicas para o planejamento governamental.

“Alegria muito grande entregar mais este serviço à sociedade. O lançamento deste portal é um marco para a modernização da gestão pública no Amazonas. Com essas informações acessíveis a todos, estamos proporcionando uma gestão mais transparente e democrática, além de permitir que a população acompanhe de perto o desenvolvimento de nosso estado. Parabéns à secretária-executiva de Planejamento, Sônia Gomes, e toda sua equipe, que foram responsáveis por este novo formato”, destacou Corrêa.

Além de disponibilizar dados econômicos e indicadores de desempenho, o portal também oferece ferramentas interativas que possibilitam a participação direta da sociedade, como o envio de sugestões e comentários.

De acordo com a secretária-executiva de Planejamento, Sônia Gomes, os dados são todos capturados de bancos de dados já consolidados, como o Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por exemplo, em relação a indicadores nacionais, como o PIB do Brasil.

“Todas as informações têm a segurança estatística que podemos garantir, além das análises realizadas pela nossa equipe. As atualizações serão constantes à medida que os trabalhos forem desenvolvidos”, afirmou.

Outra funcionalidade importante é a área de geoprocessamento, que oferece uma coletânea de mapas que permite explorar, analisar e visualizar informações geoespaciais de forma personalizada, proporcionando insights valiosos para diversas áreas da gestão pública e outras.

“Conseguimos, no portal, acessar os mapas, com todas as informações sobre os nossos municípios, o potencial de cada um deles via Amazonas em Mapas, um serviço muito interessante dentro do portal”.

*Com informações da assessoria

