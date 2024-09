Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 6 milhões

As seis dezenas do concurso 2.777 serão sorteadas, a partir das 19h (horário de Manaus), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 6 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 18h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

