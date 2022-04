‘Corote’ é preso em SC por incendiar viaturas no Amazonas

Ele é um dos autores do incêndio de três viaturas policiais da 32ª DIP, ocorrido no dia 8 de março de 2021

Manaus (AM) – Cristian Pereira de Moura, de 20 anos, conhecido como “Corote”, foi preso, na manhã de quarta-feira (20), pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, incêndio e dano ao patrimônio público durante a operação Seekers deflagrada pela 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC).

De acordo com o delegado Mateus Moreira, titular da unidade policial, a prisão ocorreu no município de Indaial, em Santa Catarina, localidade onde o indivíduo estava residindo, após cometer os crimes em Caapiranga.

“Cristian é um dos autores do incêndio de três viaturas policiais da 32ª DIP, ocorrido no dia 8 de março de 2021. Após o acontecimento, levantamos informações acerca do jovem e, após diversas tentativas de captura pelo município, descobrimos que o mesmo havia se mudado para Santa Catarina. Nos deslocamos até o estado e logramos êxito em sua prisão”, disse o titular.

Segundo Moreira, o trabalho investigativo contou com apoio dos policiais da PCSC e da Diretoria de Inteligência de Polícia Judiciária DIPJ-PCAM.

“Para elucidar o cumprimento dos mandados, houve um empenho intenso entre as duas delegacias, tanto do nosso Estado, como também com o de Santa Catarina, para o sucesso da operação”, afirmou o delegado.

Decisão judicial

Os mandados em nome de Cristian foram expedidos pela Vara da Comarca de Caapiranga.

Procedimentos

Cristian será encaminhado para uma Unidade Prisional de Santa Catarina, onde permanecerá aguardando autorização da Justiça para ser recambiado para o Amazonas.

O indivíduo responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, incêndio e dano ao patrimônio público.

Leia mais:

Idoso morre carbonizado após incêndio destruir casa no Amazonas

Princípio de incêndio atinge UBS no São Jorge

Incêndio atinge apartamento na Zona Centro-Sul de Manaus