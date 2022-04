Princípio de incêndio atinge UBS no São Jorge

Teve uma sobrecarga no sistema elétrico e as chamas iniciaram na caixa de alarme do local

Manaus (AM) – Um princípio de incêndio atingiu, na manhã desta quinta-feira (7), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Ida Mentoni, localizada na rua Ajuricaba, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Não houveram feridos.

De acordo com o tenente Aluísio Cruz, houve uma sobrecarga no sistema elétrico e as chamas iniciaram na caixa de alarme do local.

“Graças a Deus e a ajuda da população nós chegamos a tempo e conseguimos combater as chamas sem que fossem ocasionados danos maiores”, relatou.

O tenente destacou, ainda, que as salas de atendimento, exames e laboratórios permaneceram intactas. Uma equipe da concessionária de energia foi acionada para atuação na rede de energia.

Os funcionários da UBS evacuaram o prédio durante a ocorrência. O atendimento no local foi suspenso.

Confira a live feita no local

Leia mais:

Incêndio atinge apartamento na Zona Centro-Sul de Manaus

Incêndio atinge anexo do Palácio do Planalto, em Brasília

Jovem que incendiou veículo em dezembro de 2021 é preso em Manaus