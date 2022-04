Incêndio atinge apartamento na Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – Um grande incêndio tomou conta de um dos apartamentos de um prédio localizado na avenida Via Láctea, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde deste sábado (2).

Apesar dos danos materiais causados no apartamento, não houve mortes. A causa do incêndio não informada.

Para conter as chamas, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada e chegou no local do incêndio por volta de 13h30.

De acordo com o tenente Hebert, o fogo se alastrou em todos os cômodos de um dos apartamentos do 4º andar do prédio e deteriorou quase todos os objetos e bens materiais.

No entanto, a ação do Corpo de Bombeiros impediu que o fogo atingisse outros apartamentos próximos ao foco do incêndio.

“Nossa equipe conseguiu controlar o fogo no primeiro apartamento. Assim, o fogo não conseguiu atingir os andares de cima e nem os de baixo. Mas, depois, vai ter uma perícia técnica pra verificar se houve outros locais atingidos pelo fogo”, disse o tenente Hebert do CBMAM.

Segundo o tenente, algumas pessoas precisaram ser socorridas e encaminhas para um centro hospitalar, em razão de inalarem grande quantidade de fumaça. Não houve registro de mortes.

As equipes de perícia vão iniciar as investigações para saber o que causou o foco do incêndio e farão as avaliações dos riscos presentes no local.

Edição web: Bruna Oliveira

