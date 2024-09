Uma embarcação encalhou no rio Solimões, perto do município de Tefé, no Amazonas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram passageiros sendo resgatados de colete.

Testemunhas relatam que um barco que passava pelo local foi responsável pelo socorro.

As imagens mostram mulheres e crianças sendo resgatadas.

