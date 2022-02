Homem é perseguido e executado no Vale do Sinai, em Manaus

Manaus (AM) – Após ser perseguido por criminosos, um homem identificado como Joelson Auzier da Silva, de 38 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (8), na rua 16 da comunidade Vale do Sinai, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima estava em um beco quando foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta. Ele ainda tentou escapar do ataque e correu para a garagem de uma casa, onde foi alcançado pelos suspeitos e atingido a tiros.

O homem acabou agonizando e não resistiu aos ferimentos. Policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram a área.

Para a polícia, familiares de Joelson afirmaram que o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas naquela região que foi assassinado.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) atuou na cena do crime e deve apontar o quantitativo de disparos que atingiu a vítima. Após os procedimentos da perícia, o corpo de Joelson foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

As investigações iniciais indicam que o crime pode estar relacionado a um acerto de contas. A autoria segue sendo apurada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

