Homem é executado a tiros em beco na Praça 14 de Janeiro

Manaus (AM) – Após ser surpreendido por criminosos, um homem identificado como Jean Carvalho de Souza, de 28 anos, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (8), no beco Tarumã, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. Segundo familiares da vítima, Jean atuava no tráfico da região.

De acordo com testemunhas, a vítima estava próxima a sua motocicleta quando foi surpreendida por criminosos e alvejada a tiros. O veículo teria sido levado juntamente com o aparelho celular e um cordão, ambos de Jean.

O local do crime foi isolado por policiais militares da 1° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes. Familiares da vítima estiveram no local bastante abalados emocionalmente.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e apenas constatou o óbito. Segundo a médica, a vítima foi atingida por pelo menos cinco tiros, mas a quantidade oficial de perfurações será confirmada pela perícia.

Moradores afirmaram que Jean era visto constantemente na área pilotando a motocicleta, mas não residiam no local. Temendo represálias, eles preferiram manter silêncio sobre a rotina do local.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que deve identificar a autoria e motivação do crime.

