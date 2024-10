Rio Negro pausa descida durante estiagem histórica

O Porto de Manaus divulgou, nesta quinta-feira (10), que o Rio Negro se manteve estável e não desceu nenhum centímetro nesta nova medição.

Assim como ontem, o nível do rio se manteve em 12,11 metros, a menor cota já registrada em 121 anos de medição pelo porto.

Há um ano atrás, o nível do Rio Negro era de 14,29 metros. A diferença entre os dois anos é de 2,18 metros.

Impactos da seca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma medida provisória (MP) que institui um seguro-defeso para pescadores afetados pela seca no Norte do Brasil. O auxílio, no valor de R$ 2.824,00 — equivalente a dois salários mínimos —, será destinado a aproximadamente 100 mil pescadores prejudicados pelo longo período de estiagem na região. A MP foi publicada na edição de terça-feira (8) do Diário Oficial da União.

O pagamento será feito em uma única parcela, com a expectativa de que os depósitos ocorram após a publicação do crédito extraordinário pelo governo federal nas próximas semanas.

O auxílio abrangerá pescadores artesanais de cerca de 100 municípios onde foi reconhecida a situação de calamidade ou emergência devido à seca.

Embora o governo tenha mencionado que outras categorias de trabalhadores, como os afetados por queimadas ou pelas recentes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, possam ter acesso a linhas extraordinárias de crédito, a medida atual se limita aos pescadores. A execução do pagamento será realizada pela Caixa Econômica Federal.

