Skate street: Rayssa Leal e Giovanni Vianna vão à final na Austrália

Os brasileiros Rayssa Leal e Gionanni Vianna vão disputar a final da etapa de Sidney (Austrália) da Liga Mundial de Skate Street (Street League Skateboarding-SLS) logo mais à noite.

Ambos se classificaram na vice-liderança das preliminares feminina e masculina, respectivamente, na manhã deste sábado (12). Rayssa disputa o título feminino a partir das 22h30 (horário de Brasília). Já a decisão masculina está prevista para o início da madrugada de domingo (a partir de 1h).

A etapa de Sidney é a última que conta pontos para a decisão do título mundial da temporada 2024, o Super Crown World Championship, programado para 14 e 15 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Única representante feminina do Brasil na etapa de Sidney, Rayssa Leal obteve as notas mais altas na primeira bateria, e terminou em primeiro lugar no seu grupo. No entanto, a bicampeã mundial e medalhista olímpica caiu para a seguda colocação geral, pois a australiana Chloe Covell alcançou 31,4 pontos no outro grupo de participantes – a competição reuniu 10 atletas, divididas em dois grupos. Apenas seis avançaram à final.

Rayssa, de 16 anos, ocupa atualmente a terceira posição na Liga Mundial, com 190 pontos, após faturar o título da etapa de San Diego (Estados Unidos) em abril. Em primeiro lugar está japonesa Yumeka Oda (220 pontos), seguida pela compatriota Liz Akama (210).

Na disputa masculina, também com 10 inscritos – dois deles brasileiros, o atual campeão mundial Giovanni Vianna, de 23 anos, deu show na primeira bateria ao alcançar nota 9.0 nas manobras. O paulista somou 33.7 e avançou à final na vice-liderança, atrás do japonês Sora Shirai (35.1). O outro brasileiro na etapa masculina foi Felipe Gustavo, que somou 31.8, e não avançou à final.

