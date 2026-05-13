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Nova unidade da Bodytech na Ponta Negra reúne academia, saúde, bem-estar e recuperação muscular

Integrando uma das maiores redes de academias do país, a Bodytech inaugura sua primeira unidade em Manaus nesta sexta-feira (15), a partir das 18h. O evento será exclusivo para convidados. Além disso, a unidade marca a chegada do primeiro complexo wellness da rede na Região Norte.

O evento contará com a presença de autoridades e executivos da marca. Entre eles estão Alexandre Accioly, fundador e presidente do conselho da Bodytech Company; Luiz Urquiza, CEO da Bodytech Company; Tito Angelucci, sócio da Bodytech Holding; Lars Schmidt, vice-presidente da Intenza Fitness; Danilo Perez, CEO da Forzza Fitness, Intenza Fitness Brasil & Portugal; Ulisses Barbieri, sócio e diretor operacional da Forzza Fitness; e Leandro Nobre, gerente da Forzza Fitness.

Já na segunda-feira (18/05), a partir das 5h, a unidade abrirá oficialmente as portas para os alunos.

Complexo reúne saúde, esporte e bem-estar

O complexo Bodytech terá mais de 4 mil metros quadrados. O espaço reunirá academia, áreas esportivas e operações voltadas à saúde, bem-estar, nutrição, recuperação muscular e cuidados pessoais.

Entre os empreendimentos confirmados estão Divina Terra, Amanda Beauty, Smoov, White House Jiu-Jitsu, Track&Field, Padoca Pães Artesanais, Ayuv Wellness e Backstage Studio de Dança.

Além disso, o complexo contará com o Espaço Wellness & Recovery by Ayuv. O ambiente terá sauna finlandesa, crioterapia com banheiras de gelo e terapias voltadas ao relaxamento e à regeneração muscular.

Para Alexandre Accioly, a chegada da Bodytech a Manaus representa um novo momento para o setor wellness na Região Norte. Segundo ele, a inauguração acompanha o crescimento da busca por saúde, qualidade de vida e atividade física no país.

“A Bodytech nasceu com o propósito de transformar a relação das pessoas com a atividade física e com a saúde. Manaus é uma cidade vibrante, com grande potencial e um público que valoriza qualidade de vida. Estamos muito felizes em inaugurar esta nova unidade, que chega com um projeto moderno, inovador e alinhado ao que existe de mais avançado no conceito de wellness no Brasil”, afirma o fundador e presidente do conselho da Bodytech Company.

Segundo Luiz Urquiza, CEO da Bodytech Company, a chegada da marca a Manaus faz parte da estratégia de expansão da rede. Além disso, a empresa aposta em cidades com forte potencial de crescimento no setor.

“A chegada da Bodytech a Manaus reforça nossa estratégia de expansão em cidades com alto potencial de desenvolvimento e um público que valoriza saúde, bem-estar e experiências premium. Queremos entregar à cidade o que há de mais avançado em tecnologia, serviços e qualidade de atendimento no mercado fitness”, destaca.

Tecnologia e equipamentos premium

Para Lars Schmidt, participar do complexo Bodytech Ponta Negra reforça o compromisso internacional da marca. Segundo ele, a proposta é oferecer equipamentos reconhecidos mundialmente pelo design premiado, engenharia avançada e experiências fitness premium.

“Ao lado da Bodytech, celebramos a continuidade de uma missão global em comum: elevar o nível da indústria fitness por meio de tecnologia, sofisticação e qualidade sem concessões”, diz.

De acordo com Danilo Perez, CEO da Forzza Fitness Intenza Fitness Brasil & Portugal e Power Tech Fitness, a unidade contará com marcas que garantem eficiência operacional. As empresas são responsáveis pelo fornecimento dos equipamentos da Bodytech.

“A Intenza representa o que há de mais avançado no mercado fitness global, unindo performance, engenharia de precisão e experiências premium em cada detalhe. Estar presente neste projeto em Manaus reforça nossa convicção de que o mercado brasileiro vive uma nova era no segmento fitness, cada vez mais conectado à excelência, inovação e experiência do aluno”, afirma.

Ulisses Barbieri, sócio e diretor operacional da Forzza Fitness e Intenza Brasil, reforça que os equipamentos contam com suporte contínuo. Além disso, ele destaca o alto padrão tecnológico da estrutura.

“Oferecemos confiabilidade e tranquilidade ao cliente ao longo dos próximos 10 anos, trazendo verdadeira paz de espírito quanto à operação, manutenção e performance dos equipamentos”, comenta.

Por fim, Leandro Nobre, gerente da Forzza Fitness, afirma que a presença da Intenza no Complexo Bodytech reforça o compromisso comercial com inovação, sofisticação, performance e resultados de longo prazo.

“Buscamos garantir que tecnologia, qualidade e eficiência estejam presentes em todos os detalhes, oferecendo uma estrutura preparada para atender aos mais altos níveis de performance, durabilidade e satisfação do cliente”, finaliza.

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