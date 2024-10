Sine Amazonas divulga 171 vagas de emprego para esta terça

O Sine Amazonas divulga 171 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (15). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior cursando em Engenharia Civil.

Ter conhecimento em Planejamento de Obras de Saneamento.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

12 VAGAS: VIGILANTE – ESCOLTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego, com ou sem experiência na função.

Obrigatório ter os cursos de Formação de Vigilante e Extensão de Escolta Armada (com certificados em mãos, originais e atualizados).

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: CONSULTOR DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na função.

Residir próximo aos bairros de Flores, Parque das Nações e Cidade Nova.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: COSTUREIRO (A) – OVERLOQUE

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência em Máquinas Overloque.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR (A) I

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo em Pedagogia ou/e Licenciatura em Letras.

Com experiência em Coordenar equipe de professores e alunos; Atividades pedagógicas; reuniões com pais e docentes; Planejamento; Escolha de materiais didáticos e etc.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos de Informática Básica e CNH A ou CNH A/B.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter Veículo próprio (MOTO).

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH B.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH B.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS – P.A.P.

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável curso de técnicas de vendas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA CAT. D

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função

Obrigatório ter cursos de Direção Defensiva e MOPP.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAMINHÃO MUNCK

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função

Obrigatório ter cursos de Operador de Munck, Direção Defensiva, MOPP, NR 11 e NR 12.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento e habilidades com Pistolas e Pincéis para Pinturas.

Obrigatório ter cursos de Pintura de Paredes e Estruturas diversas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: EXECUTIVO DE VENDAS – ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Superior cursando e/ou completo em Engenharia Elétrica ou Engenharia Civil.

Com experiência na função

Ter conhecimento em Subestação, Geradores, Elétrica e Construção.

Desejável ter cursos na área e/ou de GERAÇÃO DISTRIBUÍDA e FOTOVOLTAICA.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir próximo a Av. Torquato Tapajós (Barreira).

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: FRENTISTA – CBO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função ou sem experiência como frentista, podendo haver em outras atividades.

Desejáveis cursos de NR 20 e Atendimento ao Cliente.

Residir próximo aos bairros Aleixo, Distrito Industrial e Av. Torquato Tapajós (Barreira).

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR FLEXOGRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico completo.

Com experiência na função e em Máquinas Flexográficas.

Desejável ter cursos na área de Flexografia.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área e Técnico em Refrigeração, NR 10 e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Médio completo, Técnico ou Superior completo em Contabilidade.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EXTRUSORA BALÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR (A) DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou em Preparos de grelhados.

Desejável ter curso de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: CORTADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: COSTUREIRO (A) – RETA

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função e/ou em Costura Reta.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR (A) – CONFECÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

*02 VAGAS: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e inglês fluente.

Desejável curso de inglês.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de manipulação de alimentos, 5s e preparação de mesas e banquetes.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de panificadoras.

Obrigatório cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: CARPINTEIRO II

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

BS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PANIFICAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função de padeiro ou confeiteiro.

Desejável curso de panificação, confeitaria, pizzas, bolos ou pães.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

30 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em caminhão, ônibus ou carreta.

Obrigatório ter CNH E, desejável curso de MOPP e Direção Defensiva.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

18 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA PESADA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou em operações com Empilhadeira Reach Stacker 46 toneladas.

Obrigatório ter CNH B, CNH D ou CNH E, curso de Operador de Empilhadeira de Grande Porte, MOPP e Direção Defensiva.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo e/ou Médio cursando.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE PÁTIO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo e/ou Médio cursando.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo e/ou Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

