Boi Caprichoso lança edital de toadas para o Festival 2025

Em comemoração ao aniversário de 111 anos, a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso divulga neste domingo (20) o edital para a seleção das toadas que farão parte do álbum “Caprichoso 2025 – É Tempo de Retomada”. O projeto fonográfico será lançado em plataformas digitais de streaming e terá como objetivo apresentar as toadas que comporão a trilha sonora do Caprichoso no próximo Festival.

O edital, assinado pelo presidente Rossy Amoedo, tem como foco selecionar as melhores composições para itens individuais, galera e as chamadas toadas genéricas.

Compositores com idade mínima de 18 anos, que se identifiquem com o Boi Caprichoso, poderão inscrever até cinco toadas, individualmente ou em parceria, no período de 20 de outubro de 2024 a 20 de dezembro de 2024 pelo e-mail [email protected], até às 23h59m da data limite, junto com as demais documentações estipuladas no edital.

As composições passarão por duas fases de avaliação: análise documental e audição pelo Conselho Musical e Conselho de Arte do Boi, que atribuirão notas de 5 a 10 com base em critérios de letra, melodia e fundamentação.

Além da seleção para o álbum digital, o edital também prevê premiação de R$ 5 mil para as toadas escolhidas. As inscrições são gratuitas.

