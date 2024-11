Vitória eleitoral de Trump nos EUA terá impactos na economia global

A vitória de Donald Trump na corrida para se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos terá consequências econômicas para o resto do mundo que provavelmente serão profundas e bastante imediatas.

Enquanto os líderes mundiais lhe davam os parabéns, Trump afirmou nesta quarta-feira (06) que recebeu um “mandato poderoso” para governar.

Se ele colocar em prática apenas uma fração de suas promessas — desde tarifas comerciais mais altas até desregulamentação, mais perfuração de petróleo e mais exigências aos parceiros norte-americanos da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) — a pressão sobre as finanças governamentais, a inflação, o crescimento econômico e as taxas de juros serão sentidos em todos os cantos do mundo.

O Partido Republicano de Trump também garantiu o controle do Senado dos EUA e estava obtendo ganhos na Câmara dos Deputados, o que pode facilitar para o presidente legislar sobre suas propostas e aprovar nomeações importantes.

“As promessas fiscais de Trump são seriamente preocupantes — para a economia dos EUA e para os mercados financeiros globais — pois prometem expandir enormemente um déficit já excessivo, ao mesmo tempo em que ele ameaça minar instituições importantes”, disse Erik Nielsen, consultor econômico chefe do Grupo UniCredit.

“É preciso concluir que Trump representa uma ameaça séria — e até agora muito subestimada — ao mercado do Tesouro dos EUA e, portanto, à estabilidade financeira global”, disse Nielsen.

As tarifas de importação, incluindo uma tarifa universal de 10% sobre as importações de todos os países estrangeiros e uma tarifa de 60% sobre as importações da China, são um dos principais pilares das políticas de Trump e provavelmente terão o maior impacto global.

As tarifas inibem o comércio global, reduzem o crescimento dos exportadores e pesam sobre as finanças públicas de todas as partes envolvidas. É provável que elas aumentem a inflação nos Estados Unidos, forçando o Federal Reserve a agir com uma política monetária mais rígida.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) já caracterizou o crescimento global como fraco, com a maioria das nações produzindo uma expansão “fraca”. É provável que um novo impacto no comércio global represente um risco de queda em sua projeção de crescimento do PIB de 3,2% para o próximo ano.

As empresas, em sua maioria, repassam os custos de importação para o cliente, portanto, é provável que as tarifas sejam inflacionárias para os consumidores dos EUA, forçando o Fed a manter as taxas de juros altas por mais tempo ou até mesmo a reverter o curso e aumentar os custos dos empréstimos mais uma vez.

Isso será ainda mais provável se Trump mantiver suas promessas de gastos e impostos, o que poderia aumentar a dívida dos EUA em 7,75 trilhões de dólares até 2035, de acordo com o não partidário Comitê para um Orçamento Federal Responsável.

“A inflação mais alta pesaria sobre a demanda interna, especialmente porque exigiria uma resposta restritiva da política monetária, com um impacto negativo sobre o crescimento”, disse Anis Bensaidani, do BNP Paribas.

China e México na mira

Para os mercados emergentes que dependem de financiamento em dólares, essa combinação de políticas tornará os empréstimos mais caros, causando um duplo golpe além da perda de exportações.

As mesmas forças que podem elevar a inflação dos EUA podem pesar sobre os preços em outros lugares, especialmente se Trump impuser tarifas excessivas à China, como prometeu.

Como o maior exportador do mundo, a China está desesperada para ressuscitar o crescimento e, por isso, pode buscar novos mercados para os produtos que deixarem de ir para os EUA e despejar produtos em outros lugares, especialmente na Europa.

É provável que os bancos centrais reajam rapidamente, uma vez que o sentimento empresarial, especialmente para as economias abertas dependentes do comércio, se deteriorará rapidamente.

“O BCE (Banco Central Europeu) poderá ser tentado a acelerar seus cortes de taxas para uma taxa neutra de 2% e, assim que as políticas tarifárias dos EUA se tornarem mais claras, seria razoável cortar as taxas para abaixo da taxa neutra”, disse Greg Fuzesi, do JP Morgan.

Também é provável que os governos retaliem qualquer tarifa de importação dos EUA, inibindo ainda mais o comércio e reduzindo ainda mais o crescimento global.

As altas taxas do Fed e os custos mais baixos de empréstimos em outros lugares também impulsionariam o dólar — como evidenciado pela queda de 1,5% no valor do euro e do iene durante as primeiras horas desta quarta — prejudicando ainda mais os mercados emergentes, já que mais de 60% da dívida internacional é denominada em dólares.

O México pode ser o país mais atingido, dada a retórica de Trump sobre o fechamento da fronteira, que vem de encontro a uma perspectiva interna já deteriorada.

“O México corre o maior risco”, disse Jon Harrison, da TSLombard, quando o peso mexicano caiu 3% em relação ao dólar.

O México é especialmente vulnerável porque as tensões comerciais e as ameaças de deportações podem exacerbar os problemas internos, como a atividade dos cartéis e o fracasso do governo em conter a violência, acrescentou Harrison.

Entre os possíveis ganhadores, o Brasil pode ter um comércio maior com a China, já que Pequim substituiu todas as suas importações de soja dos EUA por soja brasileira quando as tensões comerciais aumentaram durante o primeiro mandato de Trump.

Mas a Europa também poderá sofrer o golpe adicional do aumento dos custos de defesa se Trump reduzir o apoio à Otan.

O continente tem contado com a presença militar dos EUA desde o final da Segunda Guerra Mundial e, sem um fim à vista para a guerra da Rússia na Ucrânia, a Europa será forçada a preencher qualquer lacuna deixada por uma retirada dos EUA.

Mas a dívida dos governos na Europa já está próxima de 90% do PIB, portanto, as finanças estão sobrecarregadas e os governos terão dificuldades para estimular uma economia que sofre com as barreiras comerciais e, ao mesmo tempo, financiar os gastos militares.

É provável que os esforços de desregulamentação de Trump se estendam por um período mais longo, mas as propostas acordadas internacionalmente com o objetivo de tornar os bancos mais resilientes, comumente conhecidas como Basileia 3, podem ser a primeira vítima.

As novas regras devem ser aplicadas a partir de 1º de janeiro e os formuladores de políticas já estão debatendo se elas devem ser levadas adiante mesmo que os EUA se retirem.

*Com informações da CNN Brasil

