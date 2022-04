Atletas amazonenses participam do Brasileiro de Atletismo, em São Paulo, com apoio do Governo

Competição nacional acontece dos dias 22 a 24 de abril com atletas de vários estados do Brasil

São Paulo (SP) – Com objetivo de conquistar vaga para o Pan-Americano sub-20, os atletas amazonenses Akassis Akis e Eduardo Maximiamo participarão do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo. O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT). Na categoria Sub-20, Akassis, de 17 anos, disputará as provas de arremesso de peso e lançamento de dardo, enquanto Eduardo, de 18 anos, estará disputando no lançamento de dardo.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), os atletas disputarão a competição em São Paulo, que acontece desta sexta-feira (22) até domingo (24).

Akassis, que treina na Vila Olímpica desde os 13 anos, ressalta a importância do apoio do Governo do Estado para disputar as competições nacionais.

“É muito importante o incentivo do Governo no nosso esporte, através das passagens conseguimos representar o Amazonas em diversas competições nacionais e esse apoio é fundamental, espero representar meu estado mais vezes e conquistar bastante títulos com atletismo”, destacou Akassis.

“Não é novidade que o atletismo amazonense tem ganhado destaque nacional e nossa missão quanto fundação de alto rendimento é investir mais ainda para que esses atletas estejam no mais alto nível”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira

Além da classificação para o Campeonato Pan-Americano Sub-20, que acontece de 3 a 5 de junho, no Rio de Janeiro, o campeonato brasileiro dá a oportunidade de os participantes buscarem índices para o Mundial da categoria, que acontece de 2 a 7 de agosto na cidade colombiana de Cali.

Sonhos

Para Eduardo, o Campeonato Brasileiro é mais um passo para realização do seu sonho que é chegar em um nível mundial.

O atleta de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), está disputando pela terceira vez uma competição nacional.

“Meu sonho é ter um excelente rendimento no esporte para poder chegar em uma competição mundial, tenho muita força de vontade e me dedico todos os dias nos meus treinos e sei que um dia vou realizar esse sonho”, comentou Eduardo.

