A Nova ordem mundial

Segundo analistas internacionais, o conflito entre Rússia e Ucrânia, no Leste da Europa, está virando o mundo de cabeça para baixo e impondo o início de uma nova ordem no planeta. Os problemas se agravam a cada dia, por exemplo, com a escassez de insumos provocando a crise de gêneros alimentícios, sem contar o encarecimento da energia e do transporte, repercutindo duramente no dia a dia social de milhões de pessoas.

Dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) indicam a derrocada da economia de vários países afetados pelo conflito europeu. Há dificuldades em relação ao petróleo e ao gás da Rússia, que também pode deixar de comercializar fertilizantes e metais industriais e boicotar o escoamento de trigo ucraniano para a África e ao Oriente Médio.

Conforme a OMC, a crise geral pode ficar pior com a queda do Produto Interno Bruto mundial, de 4,1% para 2,8%. Outra preocupação da entidade se refere à China cuja economia é prejudicada imensamente por um surpreendente e devastador surto de Covid-19.

A quarentena em cidades estratégicas como Xangai castiga a economia do país asiático, que, em desespero, estuda urgentes medidas para diminuir a fúria da variante ômicron e acabar com os lockdowns que destroem a produção industrial.

A OMC não vê um cenário otimista para breve. O conflito entre russos e ucranianos e os efeitos nefastos da Covid-19 na China estão impondo uma nova forma de avaliação da realidade econômica internacional. O momento é de imprevisibilidade, acenando para uma nova ordem global onde não há certeza sobre qual será o país hegemônico.

Leia mais:

Laços de Família e a Síndrome do Ninho Vazio

O embate na arena do STF

Amazônia em novo debate