Amazônia em novo debate

Em brilhante artigo, intitulado “Um Lamento Amazônico”, publicado no jornal O Estado de São Paulo, o jornalista Fernando Gabeira desnuda a visão historicamente equivocada das Forças Armadas com relação ao desenvolvimento da região amazônica.

No artigo, Gabeira destaca, inclusive, ato do Facebook ao derrubar uma rede de perfis falsos, de que faziam parte dois militares da ativa, que divulgavam coisas absurdas sobre a região há poucos dias.

“Lembrei-me de uma das tarefas básicas para salvar a Amazônia de uma destruição irreversível: convencer as Forças Armadas e obter uma sintonia de todas as energias nacionais nesta gigantesca tarefa”, escreveu o jornalista.

Com justa razão, Gabeira se opõe à visão que permeou, por exemplo, o comportamento do Regime Militar de 1964 acerca da Amazônia, que entendia que construir estradas e povoar a região a qualquer custo era a maior solução para resolver um drama secular.

No artigo, Gabeira defende as organizações não-governamentais boas, que atuam, de fato, com bons propósitos na região. Ele próprio já trabalhou com algumas, pelo que defende um debate real envolvendo ongs e militares, com as demais forças da sociedade civil, para desmistificar a questão.

“Considerar a floresta um inferno verde e supor que o melhor caminho é construir estradas e levar para ali o que chamamos de civilização é equívoco não só econômico, mas também estratégico”, salienta o jornalista, que também vê o turismo como excelente motor de receita para os estados amazônicos.

O debate, de acordo com Gabeira, seria essencial para exorcizar mitos e convencer as Forças Armadas sobre o verdadeiro caminho que a Amazônia deve trilhar no século XXI.

Leia mais:

FIEAM diz que reunião do CODAM é prova de que a ZFM ‘está viva’

Censura ou liberdade

Bolsonaro comemora decreto que castiga ZFM e Wilson Lima ingressa com ADI junto ao Supremo