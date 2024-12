Aplicativo ‘Sou Estudante Manaus’ facilita acesso de estudantes a transporte público

Manaus (AM) – Com intuito de proporcionar uma nova experiência tecnológica – com serviços e funcionalidades -, a estudantes e gestores de escolas da capital, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), lançou, na manhã desta terça-feira, 3/12, o aplicativo “Sou Estudante Manaus”.

Funcionalidades

A nova ferramenta possibilita identificar se o aluno possui o cartão PassaFácil Estudantil e, em caso negativo, permite a solicitação de forma gratuita, com a opção de retirada em terminais ou entrega em casa, com taxa de envio.

O aplicativo também facilita a emissão da primeira e segunda via online e a já pode ser baixado direto nos celulares com sistema Android e, em breve, IOS.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a ferramenta torna o acesso ao transporte público mais ágil.

“Estamos oferecendo à população, o aplicativo ‘Sou Estudante Manaus’, pelo qual cada estudante vai poder controlar, saber quanto tem de passagem, além de solicitar a gratuidade. Os pais podem fazer o controle e fazer solicitação, compra, tudo pelo aplicativo, sem precisar sair de casa, sem precisar ir ao Sinetram”, disse Paulo Henrique

Cadastro

Um alerta importante é que as escolas, cursos livres e faculdades terão que fazer o recadastramento para garantir o direito dos estudantes a meia-passagem.

As escolas devem fazer o cadastro no novo sistema pelo site: http://souestudante.sinetram.com.br.

Para fazer o cadastramento, é necessário seguir estes passos: administrativo/esqueci a senha/entrar com o CNPJ da instituição e realizar a atualização do cadastro.

No caso das escolas da rede pública municipal e estadual, o cadastro dos alunos no sistema do Sinetram já é feito de forma automática. Isso garante o direito ao passe-livre para estudantes que moram mais de um quilômetro de distância da escola, e meia-passagem para os demais.

Serviços

Outro destaque é a funcionalidade, que permite aos pais ou responsáveis gerir os cadastros de estudantes. O aplicativo também oferece a conveniência de solicitar mensalmente os créditos de gratuidade para alunos das redes públicas de ensino e a meia-passagem para estudantes de escolas privadas, eliminando a necessidade de deslocamento aos postos do Sinetram, exceto em casos específicos, como bloqueios por biometria.

Ao entrar com o login e senha, o estudante terá acesso à página do Perfil completo onde, pelo aplicativo, será possível o estudante visualizar todas as suas informações, fazer atualização de fotos e dados.

Por meio do aplicativo também será possível solicitar mensalmente os créditos da gratuidade de alunos das redes municipal e estadual de ensino.

O aplicativo “Sou Estudante Manaus” também oferece a opção de compra de crédito de meia-passagem estudantil para estudantes de escolas privadas, universidades e cursos livres.

