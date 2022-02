Passe Livre garante transporte gratuito a todos os estudantes da rede pública

A partir de ontem, Governo do Estado e Prefeitura de Manaus garantem a gratuidade do transporte coletivo a todos os estudantes da rede pública independentemente de já terem feito ou não o cadastramento necessário para a obtenção do Passe Livre.

O benefício se estende aos estudantes com idade acima de 5 anos envolvendo o ensino fundamental e médio da rede pública. A medida, decidida pelo governador Wilson Lima e pelo prefeito David Almeida, assegura o benefício aos estudantes e proporciona mais tempo para que eles possam se cadastrar no novo sistema de bilhetagem do Passe Livre.

Cadastramento

Para fazerem o cadastro relacionado ao Passe Livre, os estudantes devem procurar a escola na qual estão matriculados para atualizar seus dados pertinentes à questão.

A seguir, os dados serão enviados ao Sinetram para a disponibilização da gratuidade a todos.

Tarifa congelada

Com a instituição do Passe Livre, Governo do Estado e Prefeitura trataram de assegurar também o congelamento da tarifa do transporte coletivo para que a população não seja prejudicada.

O convênio é de R$ 156 milhões, dos quais R$ 36 mi são contrapartida municipal. Entre outras coisas, alcançam o custeio do ICMS incidente sobre o combustível dos ônibus.

Não vacinados

Em torno de 240.107 pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Manaus, conforme os registros do Sistema Municipal de Vacinação.

Números da FVS apontaram a morte de mais de 14 mil pessoas de Covid até o último domingo.

Garimpos artesanais

Decreto assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala, o “Pró-Mape”.

A medida objetiva apoiar a lavra garimpeira principalmente na região amazônica, marcada pela extração ilegal de ouro e pedras preciosas.

Passaredo de novo

Após denunciar a empresa na semana passada por seus descalabros nos municípios de Carauari e Eirunepé, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) voltou ontem a acusar a Passaredo Linhas Aéreas por desserviços no interior do Estado, agora em Lábrea, no Vale do Purus.

Segundo Belão, devido a abusiva suspensão de voos da empresa, os moradores locais estão se deslocando para Porto Velho de onde fazem a conexão aérea para Manaus.

O parlamentar apelou à DPE-AM e à ANAC para que notifiquem e punam a Passaredo pelos desserviços à população interiorana.

Gilmar empossado

Aos 59 anos, dono de cinco mandatos, Gilmar Nascimento tomou posse ontem na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Ele ocupa a vaga do vereador Sandro Maia, cassado pelo TRE-AM por abuso do poder econômico. “Voltei para somar”, disse Gilmar em sua nova posse na Câmara.

Habite Seguro

O deputado federal Átila Lins (PP) pediu ao presidente Jair Bolsonaro (PL) que inclua os profissionais de saúde e educação no Programa Nacional de Apoio a Aquisição de Habitação para profissionais da Segurança Pública, denominado Habite Seguro.

O programa, que vai contemplar oito mil profissionais de segurança, deve alcançar também profissionais de outras categorias que lutam pela casa própria, como os trabalhadores da educação e da saúde.

Mototaxistas

Desde o dia 31 de janeiro, o Detran-AM) capacita, gratuitamente, mototaxistas de Manaus com os cursos de especialização e de atualização do projeto “Motociclista Legal”, que faz parte do Programa Detran Cidadão.

Em duas semanas, 178 profissionais já foram beneficiados. Outros 80 iniciaram as aulas ontem.

Saul Benchimol

Em notas, o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida lamentaram o falecimento do professor e empresário amazonense Saul Benchimol.

Nascido em Manaus, em 1934, Saul Benchimol teve importante participação na história do Amazonas.

Intelectual e autor de centenas de livros, foi um dos fundadores e primeiro presidente do Clube da Madrugada, famosa associação literária e artística brasileira, e era membro da Academia Amazonense de Letras desde 2001.

David decretou três dias de luto em Manaus.

Deputados na boa

Em plena pré-campanha eleitoral, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), negocia com companhias aéreas passagens mais baratas aos parlamentares.

As passagens são compradas com uma cota parlamentar distribuídas aos gabinetes. Quanto mais caras as viagens ficam, menos bilhetes podem ser emitidos.

Lira sugere que as companhias estabeleçam regras para garantir aos deputados acesso a bilhetes mais baratos quando comprarem com antecedência.

“Religiosos bissextos”

Bolsonatista dos mais radicais, o deputado Marco Feliciano (PL-SP) chamou os presidenciáveis Lula (PT) e Sérgio Moro (Podemos) de “religiosos bissextos”.

Para ele, Lula e Moro agem com mero oportunismo ao tentarem se aproximar da comunidade evangélico e elogiou Bolsonaro “por ser o mais sincero em relação aos nossos dogmas, costumes e fé”.

Animais nos ônibus

Em tramitação na Assembleia Legislativa, projeto de lei, de autoria da deputada Joana Darc (PL), quer regulamentar o deslocamento de pessoas com animais domésticos nos transportes coletivos em todo o Amazonas.

O PL determina que o animal deve ser de pequeno porte (com até 12 quilos) e deve ser acondicionado em caixa de transporte apropriada, isenta de dejetos, água e alimentos, garantindo segurança, higiene e conforto ao animal e aos passageiros.

O projeto limita o número de, no máximo, dois animais a serem transportados a bordo do veículo por viagem.

FGV sai de cena

A substituição da conceituada Fundação Getúlio Vargas (FGV) pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) foi confirmada ontem pelo Detran-AM em relação a banca examinadora do concurso público a ser realizado pelo órgão este ano visando a contratação de 183 servidores.

O órgão esclarece que a mudança se deveu ao fato de a antiga banca não conseguir atender o calendário estipulado pelo Detran.

