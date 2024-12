Jorge Teixeira é primeiro bairro a receber o ‘Natal Itinerante’ do Governo do Amazonas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social (FPS), em parceria com a Cosama, deu início, na quinta-feira (5), à programação do Natal Itinerante, que descentraliza as ações do “Mundo Encantado do Natal 2024”, levando a magia do Natal para diversos bairros e zonas da cidade.

A primeira edição de 2024 foi no Campo do Teixeirão, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

O espetáculo musical natalino “A Noite Mágica dos Brinquedos”, da Companhia Metamorfose, deu início à programação, que seguiu com a apresentação do cantor Ângelo Speranza, com voz e violão. A programação contou ainda com danças, brincadeiras e contação de histórias, sob o comando da palhaça Coração.

A criançada do bairro também teve direito a ganhar picolés, pipoca, além de um brinquedo de qualidade como presente de Natal. Uma foto com o Papai Noel e a Mamãe Noel também estava na programação, com um cenário especial montado como “A Casa do Papai Noel”.

Esse é o quarto ano em que o Natal Itinerante encanta os manauaras na época mais bonita do ano, levando a programação natalina do Governo do Estado para além do Centro Histórico de Manaus.

O secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias, pontuou a relevância da iniciativa do governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e do Fundo de Promoção Social, que integra o Mundo Encantado do Natal.

“Chegamos aqui na zona leste, no Jorge Teixeira, no Campo do Teixeirão, para apresentar o Natal Itinerante. Está dentro do grande guarda-chuva, do ‘Mundo Encantado do Natal’, das 15 ações que estamos realizando, tanto no Centro Histórico de Manaus, como também em mais de 20 municípios e diversas zonas da nossa cidade”, declarou.

A secretária executiva adjunta do Fundo de Promoção Social (FPS), Gláucia Oliveira, ressaltou que o FPS tem a função de trazer atividades diferentes para as comunidades, para as zonas de Manaus. “É mais um ano que o FPS participa do ‘Natal Itinerante’. Nós temos essa parceria com a Cultura. É uma forma de trazer uma ação diferente para os bairros, para a comunidade. Trazemos alegria e brinquedos para as crianças, é uma forma que o governador Wilson Lima encontra de estar mais próximo da comunidade”, declarou.

A dona de casa Ingrid Stephany levou a filha Lauren Sofia, de dois anos, para conferir a programação do “Natal Itinerante e aprovou a iniciativa. “Foi muito maravilhoso. A neném ficou encantada, assistiu todos eles, ficou muito feliz com o presente também, trouxe alegria para todas as crianças, na verdade”, comentou.

Elenice Bruce levou as três filhas para a festa natalina. “Muito bom, muito mesmo, maravilhoso, que é a primeira vez que eu vim. Bem organizado mesmo, parabéns mesmo”, elogiou.

