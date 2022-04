Arsepam realiza campanha sobre direitos de autistas no transporte intermunicipal

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) realizou, na manhã deste sábado (23), a campanha Passagem Garantida – Respeito ao Autismo. A ação integra a programação da Operação Viagem Segura – Feriado de Tiradentes e é alusiva ao Abril Azul, mês da conscientização mundial sobre o autismo.

Durante a iniciativa, servidores da Arsepam distribuíram cartilhas e cartazes sobre os direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA), no serviço de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros.

Os materiais foram entregues à população nos postos de fiscalização da Agência Reguladora do Amazonas presentes no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), Flores, zona centro-sul; na Manaus Moderna e no Porto Público Privatizado de Manaus, ambos no Centro.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destacou que a campanha segue orientação do governador Wilson Lima, com a finalidade de divulgar cada vez mais os meios para que a população saiba como acessar os seus direitos.

“Estamos aqui fiscalizando o transporte intermunicipal, mas, ao mesmo tempo, realizando esse trabalho de cidadania que é tão importante para a nossa sociedade”, garantiu.

Vinda do estado de Roraima, a dona de casa Edineuma Parente, 59, aprovou a iniciativa do Governo do Amazonas. Para ela é fundamental que esse público tenha conhecimento sobre o que é destinado a eles.

“É importante essa campanha para que as pessoas entendam. Às vezes, eles veem uma situação, mas não entendem. Eu mesmo só vim entender e descobrir muitas coisas com a chegada de uma criança autista. Até então, desconhecia muitas coisas”, afirmou Edineuma.

Fique por dentro

A gratuidade nos transportes intermunicipais de passageiros no Amazonas é assegurada às pessoas com deficiência (PcD’s), público que abrange as pessoas com TEA, pela Lei Federal n° 13.146/2015 e Art. 255 da Constituição do Estado do Amazonas.

No transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal, são destinadas duas vagas gratuitas para PcD’s por veículo e embarcação, sendo estas direcionadas aos PcD’s que possuam renda igual ou inferior a dois salários mínimos. No caso de preenchimento das vagas, é possível solicitar o desconto de no mínimo 50% do valor da passagem (Lei Promulgada n° 241/2015).

Operação Viagem Segura

Feriado de Tiradentes iniciou na quinta-feira (21) e segue até domingo (24), com coordenação da Arsepam e apoio da Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

