Presidente Figueiredo (AM) – Luana Gomes, de 29 anos, tomou posse, neste domingo (24), como nova representante da juventude do partido Avante em Presidente Figueiredo, onde atualmente mora. Luana se filiou ao partido após a filiação de Sabá Reis e tem o objetivo fazer o nome do Avante se espalhar entre os jovens da região.

A chegada de Sabá Reis ao Avante incentivou outras centenas de aliados políticos ao partido que vão acompanhá-lo neste processo eleitoral. Sabá é o nome mais forte para ser vice de Wilson Lima nas próximas eleições.

O evento foi conduzido pelo Sabá Reis e devido a sua história política, agregou novos filiados para o partido.

Estavam presentes no evento também o presidente do Avante Jovem Amazonas, Daniel Vasconcelos, o secretário executivo, Wagno Oliveira, o presidente do partido em Manaus, Sandro Diz, o presidente do Avante Jovem em Manaus, Igor Perdigão, ex-vereador Chico Preto, o vereador de Presidente Figueiredo, Ronaldo Macarrão, presidente da sigla no município, Márcio Cunha, além de outros filiados como Júnior Nunes.

Sabá Reis destacou que há muitas pessoas interessadas em se filiar no Avante. Ele adiantou filiações que estão programadas para os próximos dias como na Zona Leste e em outras zonas da cidade.

“Estamos aqui em Presidente Figueiredo para apoiar os nossos companheiros para fazer filiações. E hoje está se filiando aqui a Luana Gomes, uma jovem que seu pai é empresário, que mora em Presidente Figueiredo e, que com certeza vai ajudar ainda mais as pessoas nesta cidade. São pessoas bem intencionadas e vão trazer investimentos para cá, não é diferente de outros lugares, aqui precisa de oportunidade de trabalho”, destacou Sabá Reis.

De acordo com Luana, a meta é atingir mais de 150 pessoas, entre 16 e 30 anos, que queiram levantar a bandeira do partido, até o final do ano.

“Eu só tenho a agradecer a Deus por este momento importante. É um privilégio representar os jovens de Presidente Figueiredo. E o meu objetivo é fazer a diferença”, declarou Luana.

Construir políticas públicas de inclusão, segundo ela, é a principal bandeira que a Juventude Avante levantará em Presidente Figueiredo e em todo o interior do Estado.

Com mais de 100 jovens filiados, o partido está em fase de expansão em todo o Amazonas, encabeçado pelos municípios de Tefé, Itacoatiara e agora, Presidente Figueiredo.

* Com informações da assessoria

