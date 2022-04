Partido Avante promove oficina de artesanato para mulheres

Projeto do partido incentiva o empreendedorismo de mulheres e pode ser uma nova fonte de renda

O Avante Amazonas promoveu, neste sábado (23), a “Oficina de Artesanato”, para mulheres, na sede do partido, na avenida Tarumã, Centro, Zona Sul de Manaus. O evento foi conduzido pelo presidente de honra do partido, Sabá Reis.

“Partido é para isso, servir o próximo e ajudar a quem precisa”, destacou o Sabá, que acrescentou que o projeto incentiva o empreendedorismo e pode ser fonte de renda.

As mulheres participaram do curso e desenvolveram técnicas como criação de porta-toalha, guardanapo, bonecas de pano e outros itens. A oficina foi ministrada pela Aninha Nascimento, que agradeceu apoio do partido.

“Quero agradecer o apoio do Sabá e do partido por promover esta oficina. Esta é a primeira vez que um partido tem essa iniciativa. A oficina foi muito gratificante, uma experiência muito boa. E isso realmente tira as pessoas da ociosidade e dá oportunidade a quem precisa”, diz Aninha.

Aneliza Rodrigues, 60 anos, fez o curso no Avante e agradeceu o apoio que recebeu. “Por meio deste curso, vou levar para a minha igreja para ensinar os meus amigos e também vou vender para ter uma renda extra”.

Edição web: André Moreira

